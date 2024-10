La SCJN puede aceptarlas y debatirlas, pero no tiene competencia para revocar la reforma, tiene que ajustarse estrictamente a lo que establece el artículo 135 de la Constitución: el Poder Judicial no está por encima del poder reformador.

Así como en el 68, los jóvenes decían queremos una patria más justa, más libre, más abierta, con democracia verdadera , en Poza Rica, 10 años antes, valientes ciudadanos dijeron lo mismo.

El 6 de octubre, con orgullo, recordamos a esa valiente generación de trabajadores y trabajadoras petroleras que dieron su vida por la libertad sindical.

Mario Román del Valle

Lamentan deceso del doctor Sinuhé Barroso

Lamentamos el deceso del doctor Sinuhé Barroso Bravo ocurrido el pasado 30 de septiembre.

Su labor como oncólogo, la profunda humanidad con la que acompañaba a sus pacientes y familias y su apasionado compromiso con la salud lo hicieron un defensor de la ética médica.

Trabajó incansablemente (últimamente como presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología) junto con médicos y médicas, especialistas y trabajadores de la salud, en construir una propuesta de prevención y atención oncológica que ojalá tome en cuenta el gobierno.

Ana Lucía Ogarrio, Ana Aguilar Guevara, Enriqueta Ledesma Álvarez, Marcela Ledesma Ledesma y Gustavo Ogarrio Badillo

Queja contra BBVA

Bancomer-BBVA, sucursal Xola y Diagonal de San Antonio, tiene sesiones de tortura para clientes.

Fui a cancelar cuentas en desuso, una de un día para otro pero una segunda ha sido imposible. Me pidieron ponerla en ceros para hacerlo pero no lo han podido hacer y ponen pretextos.

Lo sorprendente es que ya estando en ceros me aplicaron una comisión ¡por estar en ceros! Me indigné porque era lo que me habían solicitado y me pidieron que pagara dicha comisión y que me la rembolsarían, lo cual sucedió.

Me prometieron resolverlo en unos días pero no lo hicieron y el teléfono que me dieron para llamarles ya no lo contestaron. Volví a ir por quinta vez y ya tenía otra comisión y no podían cancelar la cuenta.

El gerente estaba en junta y no me podía atender. Me sugirieron que me quejara ante las autoridades. Ya veremos cuáles son los siguientes capítulos, pero eso no habla bien de una institución bancaria.

Eduardo del Castillo

Invitación

Mesas de diálogo entre marxistas

La Comisión Organizadora de las Mesas de Diálogo entre Marxistas invita a la segunda sesión de las Mesas de Diálogo entre Marxistas con el tema: Progresismos y movimientos político-sociales de Latinoamérica, a realizarse el próximo sábado 12 de octubre,10 a 13 horas, en Insurgentes 98, 8° piso, colonia Tabacalera, en la Ciudad de México, sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La sesión podrá seguirse también de manera virtual por Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86562711 469?pwd=DLPmO1vX56WZlZvMOc iAElRbBztG3a.1 ID de reunión: 865 6271 1469 Código de acceso: 458055

Para más información puede consultarse: https://mesasdialogomarxistamx. blogspot.com/

Comisión Organizadora de las Mesas de Diálogo entre Marxistas Mx-2024

Julio Diego Zendejas Maximo