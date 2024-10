Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 11 de octubre de 2024, p. 20

Buenos Aires., Cientos abuchearon y gritaron traidor a la patria al presidente Javier Milei el día después de que logró, con chantajes y compra de votos, que la Cámara de Diputados avalara su veto a la ley de financiamiento de las universidades, con el que intenta comenzar su plan de acabar con la educación pública.

El mandatario visitó ayer el restaurante en el que la víspera se refugió uno de sus seguidores libertarios, quien provocó a los manifestantes, estudiantes, jubilados y otros, que marcharon pacíficamente para tratar de que no se convalidara el veto a esta ley. Los gritos sorprendieron a Milei, cuyo cuerpo de seguridad no pudo hacer nada. Los hechos fueron publicados en redes sociales (https://rb.gy/hb9t7u), lo que evidencia la caída de popularidad más importante de quien llegó al gobierno respaldado por un movimiento con sólo 29 por ciento de adherentes, aunque no militantes, muchos de los cuales ya lo abandonaron.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, agudizó el conflicto y en redes sociales advirtió: “a los violentos antidemocráticos que golpearon, persiguieron y robaron (lo que es falso) al periodista independiente (uno de los trolls de Milei) Fran Fijap les digo: sepan que vamos a ir con toda la fuerza de la ley detrás de cada uno. Los tenemos a todos identificados y no tienen escapatoria. Ley y orden”.