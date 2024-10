Además de Pokrovsk, larga es la lista de sitios de relativa importancia estratégica para Ucrania que sufren asedio en el Donbás (Donietsk y Lugansk), aunque el ejército ruso, con superioridad en efectivos y armamento de al menos 3 a 1, no está en condiciones de empezar una ofensiva simultánea, sino ataca por separado y de forma indistinta Konstiantinovka, Dobropolie, Selidovo, Kurajovo, Velika Novosilka, Chasiv Yar y Toretsk, entre otros, según se desprende de los comunicados oficiales del mando militar ruso.

La meta de Putin es ambiciosa

Para alcanzar la meta del presidente Vladimir Putin de liberar toda la superficie administrativa que tenían Donietsk y Lugansk como parte de Ucrania en 1991 tras el colapso soviético, el ejército ruso –que en los dos meses recientes ocupó ahí 699 kilómetros cuadrados– necesitaría sacar a las tropas ucranias de otros 10 mil 359 kilómetros cuadrados, de acuerdo con Pasi Paroinen, analista del Black Bird Group finlandés, que se dedica a interpretar datos e imágenes geolocalizadas de fuentes abiertas.

No pocos observadores independientes se preguntan para qué el gobierno de Volodymir Zelensky insiste en mantener sus tropas en Kursk, lo que no tiene ningún sentido militar aparte de sonrojar al Kremlin mientras no pueda expulsarlas, al tiempo que se aferra a defender bastiones hasta quedar reducidos a ruinas por el fuego de la artillería y las bombas guiadas de la aviación rusa.

La respuesta la dio Kiev hace poco en reportaje del The New York Times desde la capital de Ucrania, que cita a militares de ese país participantes en la defensa de Vuhledar: es, aseguran éstos, parte de una estrategia que pretende desgastar el ejército ruso, causándole el máximo posible de pérdidas en efectivos y armamento. Por ese motivo, dicen, aguantan todo lo que pueden y abandonan un sitio sólo cuando es inminente el riesgo de quedar rodeados.