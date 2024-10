▲ La destrucción del meteoro no ha sido cuantificada. La imagen, en Siesta Key, Florida. Foto Afp

Afp, Prensa Latina, Ap, Xinhua y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 11 de octubre de 2024, p. 17

Sarasota. El poderoso huracán Milton devastó el centro del estado de Florida de este a oeste antenoche, inundó las calles con agua marina y provocó al menos unos 150 peligrosos tornados, tan sólo dos semanas después del paso del ciclón devastador Helene, que dejó 200 fallecidos.

Al menos 15 personas han perdido la vida por hechos relacionados con el temporal , notificó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien precisó que las muertes ocurrieron durante los tornados previos a la llegada de Milton. En uno de los rescates, agentes del condado de Hillsborough subieron a una balsa a un niño de 14 años que encontraron aferrado a un pedazo de valla que flotaba en el torrente.

La tripulación de un helicóptero de la Guardia Costera rescató a un hombre que se sujetaba a una hielera en las aguas de la costa occidental del estado después de que su barco de pesca quedó destruido frente a Medeira Beach, horas antes de que el huracán llegara a tierra. La agencia calcula que el hombre sobrevivió a vientos de hasta 145 kilómetros por hora y olas de 7.6 metros durante la noche.

A pesar de la destrucción, muchas personas se expresaron aliviadas de que el paso de la tormenta no fue mucho peor. La ciudad de Tampa no recibió un impacto directo, y la marejada ciclónica potencialmente letal que muchos de los científicos temían jamás se materializó. La tormenta se desvió al sur en las últimas horas y tocó tierra la tarde del miércoles como un huracán de categoría 3 en Siesta Key, a 112 kilómetros al sur de Tampa. Los daños fueron generalizados y el nivel del agua podría seguir en aumento durante varios días, pero el gobernador Ron DeSantis dijo que no se trató del peor escenario posible .

Recibes dos huracanes en un par de semanas, no es algo fácil de atravesar, pero he visto mucha resiliencia en todo este estado , dijo el gobernador en Sarasota. Indicó que confiaba en que esta zona ‘ se recuperará muy, muy rápido .

Todo fue muy rápido. El agua entró de golpe. Venía muy fuerte, con mucha corriente , recuerda Sandra Escalona, esposa de Lidier Rodríguez, un cubano de 54 años.

La madrugada de ayer, su apartamento en Clearwater, cerca de la bahía de Tampa en el oeste de Florida, empezó a inundarse luego que Milton tocó tierra, por lo que decidieron correr escaleras arriba para sobrevivir. Corrimos a coger unos papeles, cargamos al perro y salimos por la puerta. Luego pasamos la noche frente a la puerta del vecino de arriba , recordó Escalona. Horas después, la pareja observó cómo los servicios de emergencia que los rescataron por la mañana ayudaron a otros vecinos a abandonar su hogar, un complejo de edificios de dos plantas.

Pérdidas materiales