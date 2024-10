A 13 días del paso de John, las playas de Acapulco están vacías, sin bañistas, situación que ha generado alarma entre prestadores de servicios de la franja, porque sin turismo no se puede reactivar la economía, expusieron.

“Hace unos días le pedí a Leticia Ramírez, coordinadora de Atención Ciudadana e Integración de Política que se fuera a coordinar este trabajo (…) ayer le pedí a Mario Delgado (secretario de Educación Pública) que se fuera con un equipo para ayudar en la limpieza de las escuelas porque hay escuelas donde todavía no se regresa a clases.

No hay trabajo, no sabemos qué vamos a hacer. Yo vivo de mi negocio, pero no hay gente , dijo Gloria, vendedora de ropa en la playa Icacos.

Ayer, la organización civil Amiga entregó paquetes de limpieza a comerciantes de la playa con el fin de emprender una jornada de recolección de desechos a lo largo de Icacos, en la zona Dorada. También envió un mensaje en redes sociales de que Acapulco está de pie e hizo un llamado a los visitantes para viajar a este puerto.

A su vez, Diego Cruz Salgado, representante de la organización de prestadores de servicios de la zona de playa Santa Lucía, manifestó que John no afectó las playas de Acapulco tanto como el huracán Otis, ocurrido el 25 de octubre de 2023, aunque el espacio quedó sucio y es necesario realizar limpieza.

Nos interesa que el turismo nos vea y nos visite, pues vivimos de ellos, pero no han venido. Por eso hacemos esto para invitarlos.

Enfatizó que es necesario que las autoridades implementen un programa de apoyo que incluya la distribución de despensas, ya que la falta de turismo comienza a impactar en sus bolsillos.

Detalló que la organización que encabeza integra a 130 prestadores de servicios, desde masajistas hasta artesanos y vendedores de ropa, entre ellos indígenas y afromexicanos.