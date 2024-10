Europa Press

Viernes 11 de octubre de 2024, p. 9

Barcelona. La cantante franco-chilena afincada en Barcelona Ana Tijoux acabó ayer la gira de presentación de Vida, su último trabajo, en el espacio cultural Paral·lel 62, cerrando un periplo de mostrar al mundo un álbum grabado 10 años después del pasado en el que no deja su lado reivindicativo ante lo que ocurre en el planeta. Con todo, y en entrevista con Europa Press antes de tocar en la sala barcelonesa, avisa de que la sociedad reaccionaria no se puede apagar. Somos una llamarada .

Lo hace a 10 años de su anterior trabajo, que confiesa que se han pasado volando , y es que para Tijoux el tiempo es también subjetivo según la experiencia que a cada uno le toca vivir.

Fui mamá por segunda vez, me tocó criar, y eso más el trabajo, han hecho que se me pasen muy rápido , afirmó, admitiendo que quizás no tuvo tiempo para entrar en una energía de composición o de contemplación , ya que estaba más alineada con la filosofía de resolver .

Sobre Vida, abundó en el hecho de que su objetivo claro a la hora de darle forma era partir de la premisa de que tenía que ser un trabajo luminoso .

Pese a una década de turbulencias en cuanto a lo personal, arranca con Millonaria, un tema lleno de luz y esperanza que dedica a toda esa gente maravillosa que ha compartido camino con ella; gente que, aseguró, le sigue marcando. Que inspira. Me siento como con un banco de amor en casa .

La sociedad con Pablo

Ana Tijoux ha pulido este nuevo trabajo con su paisano PabloChill-E, que cuando la chilena sacó el pasado disco apenas tenía 14 años. La primera vez que lo vi en un video fue algo automático. Lo que me gusta de Pablo es su honestidad y desde lo genuino, viene de otra historia diferente a la mía pero algo nos cruza y eso es muy interesante , explicó.

Aunque uno del otro no conoce su obra al completo, lo genuino del trabajo de Pablo encaja a la perfección con lo que buscaba en este momento.

Sonará raro lo que digo, pero en esta industria musical, creo que todo el mundo busca un pedazo del otro, y siento que Pablo no busca nada de mí porque tiene un poco de todo, y yo no busco nada de él más allá de la admiración , añadió.

Disco policromático

La artista reconoció que es su disco más policromático, con influencias de varios estilos. “Siempre he escuchado mucha música, y aunque de forma natural uno termina enmarcándose en algo y se te come el personaje, hay mucha música que me interpela. Y dije: ‘Hagamos esto, ¿cuál es el problema?”’.

Algo que no es grave mientras uno sea honesto con lo que le toca defender alrededor de su trabajo, confesó.

Un extremo que se ha podido permitir por la libertad con la que ha podido trabajar en España, con Panda detrás de un equipo de producción que nunca ha dicho lo que había que hacer. Eso lo hace todo muy genuino .