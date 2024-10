Recordó que Radio Educación es la casa de Marcial . Pudo hablar con el director, que le comentó que no podían grabarlos pero sí emitirlos. Entonces, con un equipo terminan de grabar, el 26 de octubre, el concierto 13 para completar a los 40 creativos del primer ciclo de Iniciativa Marcial Alejandro, de la cual habrá una edición para 2025.

El proyecto hizo que grabaran ya 12 conciertos en el Foro Oh Alá, (en Coyoacán). Ahora están en la selección de 12 o 13 de éstos para la edición de un disco doble producido por la iniciativa y distribuido por Fonarte Latino.

No es que Marcial Romo deseara hablar de un suceso quizá paranormal. Sólo responder a una pregunta del reportero sobre si tenía diálogos internos con su papá, que si le consultaba de manera introspectiva para realizar proyectos como el de Iniciativa Marcial Alejandro, que tiene como propósito impulsar a cantautores con conciertos, grabarlos, editarlos, emitirlos por las principales estaciones de radio institucionales del país y lo mejor: con la edición de un disco.

El músico le reviró: la verdad no. Nunca lo he visto, siempre lo siento .

Cuenta que luego de una entrevista en una cabina, la operadora de la misma le dijo que Marcial, quien falleció en marzo de 2009, a veces viene como a la una de la mañana . Él respondió a la mujer que si hablaba en serio, pero ella le preguntó: ¿tú no lo has visto?

El músico reconoce que se la han abierto las puertas para el proyecto porque muchos conocen la relevancia del nombre de su papá:

Estoy seguro de que lo hizo él, porque vivió para la composición, para la radio y apoyó a causas sociales. Entonces, qué mejor manera de recordar a este compositor que apoyando a otros. En el camino se han logrado muchas alianzas, y ahora ya no es solamente por Radio Educación, también está Radio Ciudadana, Radio UNAM. Todos son parte porque ofrecen sus espacios para entrevistas con los músicos, de los cuales ponen sus rolas.

Para el músico y ahora promotor, por ahora no hay comunidad, y para mí, no hay ninguna vertiente artística que haya plasmado algo importante que no haya sido creando, primero, una comunidad .

Explica que en cada concierto en el foro mencionado, se compuso de tres cantautores. Para que el público conozca dos propuestas más y ampliar la audiencia. La gente lo abraza mucho más fácil y se pueden apoyar a más personas; se vuelve comunidad y hay sinergia .

Sobre el disco doble asegura que le gustaría que estuvieran los 40, pero por cuestiones económicas se seleccionarán sólo a 12. La placa uno estará conformada por una pieza de cada uno de ellos. La segunda, con un cover de ellos de una canción de Marcial Alejandro.

Les digo que tiene que hacer suya la rola , les advirtió.

Hay un joven de Morelos que canta maravilloso y que hizo de una balada un huapango que suena poca madre , expresa Romo, quien destaca que los cantautores no sólo son de la Ciudad de México, sino de varias regiones, como de Chiapas, donde hay efervescencia. Hubo un español y uno de Colombia que estando aquí se enteraron y le entraron.

Anuncia que hay más creadores de esta música porque producir y promover una canción ya no es tan difícil como hace 20 años. Ahora hay talleres de composición y producción .

Menciona que han sido de gran ayuda comentarios de Leonel García, de Sin Bandera, de Francisco Barrios El Mastuerzo y de Jaime López, invitando a que se sumen.

Declaró que una cantautora le preguntó que él qué ganaba. Le respondió que los mejores proyectos son en los que todos ganan: por ejemplo, hubo un costo de entrada de 100 pesos para cada concierto. Y es simbólico y lo que representa para mí es que nunca te debes subir al escenario sin cobrar. Es lo que nos mata .

¿Eso fue algún comentario que te hizo tu papá? Se pregunta a Marcial hijo. “En realidad fue algo que vi. Me parecen terribles esas personas que organizan festivales de cantautores y a los que inician les dicen que abrirás a no sé quién. O sea, ‘te tienes que subir gratis para que te conozcan’. Me parece que eso es una chingadera”.