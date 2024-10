Kansas City., Gerrit Cole lució como todo un as de postemporada al limitar este jueves a los Reales a una sola carrera en siete capítulos, y los Yanquis de Nueva York, con el mexicano Alex Verdugo, se impusieron 3-1 sobre Kansas City para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El dominicano Juan Soto, el venezolano Gleyber Torres y Giancarlo Stanton, la figura del tercer juego, empujaron sendas carreras por los Bombarderos del Bronx, que aseguraron un boleto para su cuarta Serie de Campeonato en ocho años. Y para no variar, lo lograron como visitantes.

Ganaron 50 juegos en parque ajeno en la temporada regular, su mayor número en 21 años.