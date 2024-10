Afp y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 11 de octubre de 2024, p. a12

Madrid. Durante más de dos décadas Rafael Nadal forzó su cuerpo hasta el extremo, luchando contra el dolor y las lesiones gracias a su extraordinaria fuerza mental.

Ayer, el tenista español de 38 años de edad anunció que dará punto final a su legendaria carrera, en la que conquistó 22 títulos de Grand Slam, 14 de ellos en el Abierto de Francia, tras escuchar a su cuerpo que le reclamaba parar definitivamente desde enero de 2023, cuando una lesión de cadera durante el Abierto de Australia le impidió terminar la temporada.

En un emotivo video difundido en sus redes sociales, Nadal indicó que las finales de la Copa Davis que se disputarán en noviembre en Málaga, España, marcarán su despedida del deporte blanco.

Realmente, todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad , dijo Nadal en el mensaje publicado. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos .

En el video, que incluye un repaso por su trayectoria, el mallorquín indicó que su decisión se debió a sus persistentes lesiones, que lo hicieron competir con menos frecuencia en las dos últimas temporadas.

Se operó la cadera en 2023 y apenas participó en dos de los últimos torneos de Grand Slam. Pese a las dolencias, siguió por las ganas de alcanzar su título 15 en Roland Garros en 2024 y una nueva medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.

Compitió bien en ambos casos, pero lejos de su mejor nivel físico, con falta de ritmo de partidos ya que apenas pudo jugar desde su regreso a las pistas, en enero de 2024, debido a nuevos problemas físicos y retiradas temporales.

Años difíciles

Tuvo lesiones en el pie, el codo, el hombro, la mano y la muñeca izquierda, la espalda, el antebrazo derecho, los músculos abdomina-les, las costillas, las rodillas, los tobillos, la cadera y finalmente el muslo justo antes de los Olímpicos.

La realidad es que han sido años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final , afirmó.

El implacable y físico estilo de juego de Nadal, que le hace perseguir cada punto como si fuera el último, esprintando y deslizándose para lanzar sus latigazos rectos con la zurda, lo convirtió en uno de los grandes del tenis y en el rey indiscutible de la arcilla, la lenta superficie roja en la que conquistó un récord de títulos de Roland Garros, más de los que nadie, hombre o mujer, ha ganado nunca en ninguno de los cuatro majors.

En un resultado que simbolizó su presente, el mallorquín fue eliminado a las primeras de cambio de Roland Garros este año, al sufrir una derrota en sets corridos ante el eventual subcampeón Alexander Zverev.