Han Kang

Periódico La Jornada

Viernes 11 de octubre de 2024, p. 3

1.

Mira fijamente la pupila de

una llama.

Ojo

azulado

en forma de corazón

la más caliente, la más

encendida

llama interior, anaranjada.

La más parpadeante

que de nuevo la rodea

llama exterior casi

transparente

mañana al amanecer, será

mañana en que parta

hacia esa ciudad distante,

pero hoy

el ojo azulado de una llama,

mira más allá de mis ojos.

4.

Dijeron que volaríamos todo

un día.

Compacta bien veinticuatro

horas, mételas en tu boca

y entra en el espejo, dijeron.

Una vez que deshaga la maleta

en esa ciudad, debería

tomar un tiempo para

lavarme la cara.

Si el sufrimiento sigiloso de

esa ciudad me alcanza,

me quedaré en silencio a la

espera

y cuando por un momento no

estés mirando,

me apoyaré contra la fría

superficie del espejo

tarareando

despreocupadamente.

Hasta que, habiendo

compactado bien las

veinticuatro horas

y las hayas escupido con tu

lengua caliente,

regreses y me mires.