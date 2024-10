Han Kang, autora sudcoreana ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024, es reconocida no sólo por sus exploración de la violencia, la vulnerabilidad y la identidad en sus novelas, sino también por su poesía. Muestra de ello son la serie de poemas Pitch-Black House of Light y Winter Through a Mirror , publicados en audio en su sitio web ( https://han-kang.net/Sound ) en 2017, y recitados por ella.

En Pitch-Black House of Light , que aborda un momento de quiebre emocional bajo una llovizna donde su cuerpo compañero de mi alma, temblaba con cada lágrima que caía , la autora evoca lo perdido sin dar concesión alguna a la desesperanza, al escribir después casas de dos pisos iluminadas como flores, debajo de ellas aprendí la agonía y hacia una tierra de alegría aún intacta, inocentemente extendí una mano .