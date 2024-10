Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 11 de octubre de 2024, p. 2

La escritora sudcoreana Han Kang obtuvo el Premio Nobel de Literatura 2024, se anunció la madrugada de este jueves, por su intensa prosa poética, que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana .

La novelista, poeta y artista contemporánea de 53 años es la primera asiática que obtiene el máximo galardón de las letras mundiales, que recibirá el 10 de diciembre en Estocolmo.

El anuncio lo realizó Mats Malm, secretario permanente de la Academia sueca. Ahí se destacó que la obra de Han Kang tiene una conciencia única de las conexiones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos, y con su estilo poético y experimental, se ha convertido en una innovadora de la prosa contemporánea .

Han Kang se ha interesado en el arte y en la música. Ha compuesto 10 canciones y grabado un disco compacto que acompaña su libro de ensayos Quietly Sung Songs. Expertos comentaron que escuchar sus poemas es equivalente a una sesión de meditación budista.

La cinta La cicatriz, basada en su novela El niño Buda, obtuvo el premio internacional del Festival de Cine de San Sebastián en 2011.

Han Kang ganó el Premio Man Booker International de ficción en 2016 por La vegetariana. Esa narración y Lección de griego están disponibles en español en librerías mexicanas, con el sello Random House. Además, han sido traducidas a nuestro idioma Blanco y Actos humanos por la pequeña editorial española Ediciones Rata.

Contactada por teléfono por la Academia sueca, Kang (Gwangju, 1970) dijo Gracias. Muchas gracias , y se reconoció absolutamente sorprendida por el galardón: Es un honor . Relató que alguien le había dado la noticia cuando acababa de cenar con mi hijo, y en Corea son las ocho de la noche. Así que sí, es una noche muy pacífica. Me sorprendió mucho .

Una celebración callada

La escritora anunció tras saber del galardón: “I’m going to have tea with my son and I’ll celebrate it quietly tonight” (Tomaré un té con mi hijo y lo celebraré serenamente esta noche.)

Agregó entonces: para mí, desde que era niña, todos los escritores han sido colectivos. Buscan significados en la vida. A veces están perdidos y a veces decididos, y todos sus esfuerzos han sido mi inspiración .

Al preguntarle qué libro recomienda para adentrarse a su obra, la narradora respondió: “We Do Not Part (No nos separamos). Espero que este pueda ser un comienzo. Y Actos humanos está directamente relacionado con él. Luego Blanco, que es un libro muy personal para mí, porque es bastante autobiográfico”.

La novela Actos humanos, ambientada en 1980 en Gwangju, narra la historia de un chico que busca el cuerpo de un amigo asesinado en la violenta represión de una protesta estudiantil. Ese año, el entonces gobierno militar de Corea del Sur envió tropas como una sangrienta respuesta contra los manifestantes pro democracia, que dejó alrededor de 200 muertos y cientos de heridos.