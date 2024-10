En memoria de la maestra Ifigenia Martínez

a salud al igual que la educación son temas casi inevitables en una elección nacional por la simple razón de que son dos elementos básicos de la vida humana. Estados Unidos no es una excepción particularmente porque después de un intento semejante al de Inglaterra y su estatal National Health Service en los años 40, no es hasta el gobierno de L.B. Johnson que se instituyen Medicare para los adultos mayores y Medicaid para aquellos que no disponen de un seguro de salud privado derivado de su empleo. El próximo gran adelanto público se dio con Obamacare o ACA (Affordable Care Act) durante el gobierno del presidente Obama (2009-2017). En las elecciones de diciembre de este año se plantean tres temas: el aborto, ACA y la posibilidad de que Medicare pueda negociar los precios de los medicamentos.

El tema más actual es el aborto. Después de la sentencia de la Suprema Corte de EU en el caso Roe vs Wade en 1973, en principio el aborto era legal y fue justificado para impedir que las mujeres se sometieran a intervenciones peligrosas y hasta mortales. Además, se sostenía que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y participar plenamente en la vida social y económica. Después de que Donald Trump logró nombrar nuevos miembros de la Suprema Corte, los conservadores lograron tener la mayoría y derogaron la Roe vs Wade en 2022, o sea casi medio siglo después.

Esta nueva sentencia ha causado una gran movilización de mujeres. Ha provocado malestar también entre mujeres del centro político y no sólo de las demócratas. Como en todas partes este tipo de legislación es nociva para las mujeres de bajos recursos que corren riesgos de vida sometiéndose a abortos poco profesionales. En este tema Kamala Harris tiene una posición clara de defensa de las mujeres y a favor del aborto. Como es esperable Trump sostiene la derogación de este derecho, lo que es particularmente espantoso pero previsible en vista de su desprecio por las mujeres y su machismo. Los 50 años de retroceso resultan muy simbólicos.

El segundo tema a discusión, ACA tiene más recovecos, ya que durante los años de la presidencia de Trump la gente empezó a apreciar sus ventajas. Es así porque creó un mercado regulado y competitivo para las personas y familias que carecen de un seguro privado. Redujo, sin duda, sustancialmente la población sin seguro médico y con gastos catastróficos en EU. Durante su gobierno Trump (2017-2021) intentó una serie de maniobras para debilitar o derogar la ACA, pero la popularidad de ésta las obstaculizaba. Por otra parte, uno de sus oponentes en la contienda, Bernie Sanders, propuso un sistema público y nacional de salud. Esta iniciativa captó mucha atención en vista de que en el país más rico del mundo los ciudadanos morían sin atención por falta de un seguro médico o dinero. Y como si fuera poco, es el país que más dinero gasta en atención médica en el mundo, 18 por ciento del PIB. Es un problema de su economía nacional que frena la inversión productiva. Adicionalmente, el complejo médico-industrial estadunidense es un financiador sobresaliente de las campañas electorales.