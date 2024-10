De la Redacción

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, lanzó el reto a la presidenta Claudia Sheinbaum para corregir la estrategia de seguridad y tipificar el delito de narcoterrorismo con el fin de sancionar las acciones de los grupos de la delincuencia organizada.

En un comunicado, sostuvo que no se trata de sumisión, no se trata de perder la autonomía o soberanía de nuestro país. La soberanía la pierden los mexicanos cuando no pueden transitar en una carretera, cuando no pueden vender sus productos sin que los extorsionen .

En tanto, durante una conferencia de prensa en el Senado, el dirigente panista aseveró que con dicha propuesta busca que se acabe la colusión entre criminales e integrantes de gobiernos, y preguntó: ¿por qué se niega el régimen morenista? ¿A qué le teme? ¿Acaso están coludidos con grupos del crimen?