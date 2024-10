Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 10 de octubre de 2024, p. 5

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, se declaró ayer dispuesto a explicar a empresarios e inversionistas extranjeros los alcances de la reforma judicial. También externó el interés de México en seguir colaborando con Estados Unidos y los países vecinos de la frontera sur, en el combate al crimen organizado, pero en un ámbito que tiene que ser de coordinación y no de subordinación .

Luego de rendir protesta como secretario ante el pleno del Senado, que ratificó su nombramiento por 118 votos a favor y siete en contra, recalcó que el T-MEC no se renegociará y que sólo habrá una revisión. Se buscará que se respete lo pactado y que no se introduzcan temas que no tienen que ver estrictamente con la relación comercial, sostuvo.

En conferencia de prensa, confirmó que en las próximas dos semanas habrá una reunión con presidentes y directores ejecutivos de un grupo de empresas muy importantes que tienen muchas inversiones e intereses en México, la mayoría de ellos estadunidenses, para aclarar y disipar todas las dudas que puedan surgir sobre la reforma judicial.

Esa es la ruta por la que hay que seguir transitando, aclarando y hablando con todos aquellos que tengan una legítima duda, que puede haberla, por supuesto, para dar también una legítima aclaración , subrayó.

Por lo que hace a la agenda bilateral con Estados Unidos, De la Fuente explicó que se establecerá una dinámica de trabajo bajo el principio fundamental del respeto recíproco a nuestras soberanías .

Haciendo estos planteamientos en un torno cordial, amistoso, pero con la suficiente firmeza, vamos a lograr encauzar esa relación justo en esos términos, dando seguimiento al diálogo político de alto nivel que se inició la semana pasada con la llamada del presidente Joe Biden a la presidenta Sheinbaum , puntualizó.