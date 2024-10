La gente presiona y pide alimentos; no pueden pasar los camiones de Diconsa para traer productos básicos , alertó. El dirigente lamentó que las escuelas y centros de salud no operan por falta de caminos.

Feliz Galeana, de la Organización Seguridad Territorial Indígena de Tilapa, apuntó que en ese lugar resultaron dañadas 120 casas; los caminos al municipio de Iliatenco se perdieron, estamos encerrados; 400 campesinos perdieron 800 hectáreas de cosecha. En todo el municipio hay 2 mil perjudicados .

Liderot Millán, del municipio de Acatepec, expuso que “John nos dio un golpe contundente al bolsillo, destrozó parcelas y casas de adobe. Pedimos a la presidenta Sheinbaum que no deje al último a los pueblos indígenas; no hay servicios de salud ni clases, pues las escuelas se utilizan como albergues”.

En tanto, Fidel Mendoza, de la comunidad Vicente Guerrero, municipio de Metlatónoc, narró: Llevamos 20 días incomunicados; no hay acceso. Por eso murieron tres personas que no pudieron ir a un hospital; no hay víveres, hay muy poco maíz. Llevamos cuatro semanas sin clases, no hay docentes .