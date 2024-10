En entrevista con La Jornada, la aún directora general de promoción y festivales culturales de la Secretaría de Cultura federal admitió que en estos seis años no se cumplió a 100 por ciento su plan de trabajo y todavía hay mucho que hacer. No llegué tratando de descubrir el hilo negro, pero con problemas globales como la pandemia y conflictos a escala internacional, el Cervantino tuvo que adaptarse a cada una de las situaciones que se presentaban .

▲ Afluencia masiva de visitantes en la ciudad de Guanajuato. Foto Fabiola Palapa Quijas

También me han reclamado cada año por qué no hay más teatro o danza: porque los tiempos del festival son muy cortos y los montajes y desmontajes no son de una noche o un día. Una obra de teatro implica por lo menos dos días de ensayo y cinco de montaje, y eso es muy complejo en un festival. Ahora éste ya construye las escenografías de las compañías que vienen.

La directora añadió que debido al problema del tiempo se ha priorizado la oferta musical, porque es más fácil trabajar con un grupo.

Para todos los gustos

En cuanto a la calidad de los espectáculos presentados, indicó que el festival tiene para todos los gustos y ha tratado de mostrar al público en estos seis años artistas que no habían estado en México o en el Cervantino, porque la oferta artística que hay, no sólo a escala nacional o internacional, es infinita .

Enfatizó que un festival permite que la gente vea cosas que normalmente no ve en su ciudad, en su estado, donde quiera que viva, y eso hemos intentado. Cómo me reclaman porque no viene el Bolshoi: pues porque volar desde Rusia es medio difícil, pero se han presentado compañías de Corea, China y de Estados Unidos. ¿Por qué no darnos la oportunidad de ver estas nuevas propuestas? Entre las agrupaciones que le hubiera gustado a Aymerich traer al Cervantino durante su gestión se encuentran el Ballet Cullberg de Suecia, alguna filarmónica de Nueva York o Berlín, el Béjart Ballet Lausanne.

En el tintero

Me quedé con las ganas en estos seis años de hacer una colaboración más estrecha con Elisa Carrillo. Hemos platicado un montón, pero sus fechas no coinciden con el festival. Creo que hay mucho qué hacer todavía, hay una ventana enorme para los artistas. Además, hay tantos artistas emergentes que están haciendo su caminito, y por supuesto que todos son susceptibles de presentarse en el FIC, pero no tenemos tantos espacios ni tanto tiempo. Sí hay muchos artistas que se me quedaron en el tintero.

Sobre los invitados de esta edición del festival, comentó: Vamos a arrancar con la Guelaguetza, y Brasil presentará teatro para niños. Viene música tradicional y una compañía de capacidades distintas; también contaremos con la presencia de Rosana Lamosa, una de las sopranos brasileñas más importantes .