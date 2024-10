Licencia de construcción especial, demolición parcial de fecha 12 mayo de 2024.

Publicitación vecinal: manifestación obra nueva.

Manifestación de construcción tipo B obra nueva del 1º de agosto de 2024.

Se cuenta con la manifestación de impacto ambiental específica (MIIAE) con folio SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/008207/2023 de fecha 15 de diciembre de 2023, para eso se realizó impacto social (dos vueltas de), el salvamento arqueológico, entre otros 50 permisos.

Afectación vegetación actual: todos los árboles están inventariados desde que se inició el proceso de la manifestación de impacto ambiental específica a inicios de 2020. Conforme a la MIIAE, se estableció que de los 154 árboles existentes está autorizado el derribo de 47 (se están rescatando 12, por lo que sólo se derribarán 35), 23 trasplantes, siete podas y 77 árboles no recibirán tratamiento alguno, los cuales se encuentran afuera del domicilio, pero dentro del área natural protegida. Todo trabajo para el tratamiento del arbolado, poda, derribo y trasplante es supervisado y realizado por un especialista acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente como dictaminador de arbolado acreditación No. 84, poda y derribo de arbolado acreditación No. 3934 Raziel Rafael Martínez Quiroz. Los árboles considerados para restituir son los que actualmente están muertos desde tiempo atrás, tienen que derribarse por existir el riesgo de caída sobre peatones e inmuebles.