Las relaciones se tensaron luego de que el rey español, Felipe VI, evitó contestar una carta del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, enviada en 2019, en la cual le pedía que se ofrecieran disculpas por los crímenes y atropellos ocurridos durante la Conquista y época colonial, lo cual se reflejó en que el monarca no fue invitado a la reciente toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ahondó el diferendo diplomático.

Invitamos a los reyes de España y hemos invitado también a diferentes instancias de gobierno a través tanto del Ministerio de Cultura como del Ministerio de Relaciones Exteriores. No tenemos confirmación por España de que venga algún representante del gobierno; sin embargo, sí tengo una carta por parte del Protocolo de la Casa Real disculpando a los reyes por un problema de agenda , dijo Schulz durante la conferencia de prensa en la que este martes fue presentado el programa general de la FIL.

Guadalajara, Jal., Los reyes de España no vendrán por cuestiones de agenda a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que se realizará durante nueve días a partir del 30 de noviembre próximo, confirmó Marisol Schulz, directora de la reunión literaria, quien añadió que también fue invitada la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya respuesta están esperando.

Sobre la posibilidad de que, luego de seis años de que no hubo representantes del gobierno mexicano en la ceremonia de inauguración de la FIL, ahora ocurriera un cambio, Schulz dijo que ya se giraron las respectivas invitaciones, pero hasta la fecha no sabemos, porque normalmente no responden tan pronto, pero la invitación está hecha y esperemos que sí .

A su vez, Jordi Martí Grau dijo esperar que el intercambio cultural durante la FIL con España abone a mejorar las relaciones diplomáticas. Estoy convencido de que un encuentro donde estará lo mejor de la cultura mexicana y española es una oportunidad en cualquier escenario. Indudable: habrá más talento, más capacidad de reflexión, de mirar al pasado, al presente e incluso de proyectar al futuro , afirmó.

También dijo que México, que por vez primera tiene una presidenta, abrirá una grandísima etapa con Claudia Sheinbaum.

Karla Planter, encargada de FIL Pensamiento, que este año reunirá a 260 intelectuales de 12 nacionalidades para participar en 80 mesas de análisis, dijo que la historia que une a España y México será analizada con la clara intención de mejorar las relaciones entre las dos naciones.