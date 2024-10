Las diferencias que algunos buscan con impaciencia entre los presidentes Sheinbaum y López Obrador no van a encontrarlas en declaraciones rimbombantes de la Presidenta, sino en los hechos. Despausó al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, a quien Andrés Manuel pausó porque andaba haciendo declaraciones injerencistas en el tema de la reforma judicial. Claudia dijo que el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunirá con el diplomático en fecha próxima en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como corresponde. Ya había hecho ancho el camino a Palacio Nacional. Por su lado, el titular de la SRE, en su comparecencia en el Senado señaló las prioridades de la política exterior de México: primero que nada y por arriba de cualquier otra, la defensa de la soberanía nacional. En este rubro, permítaseme reiterarles, no habrá la menor concesión bajo ninguna circunstancia . Defender la soberanía conlleva defender a los mexicanos en el extranjero.

Noroña se reúne con Irma Piña

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acompañado por el jefe de la fracción morenista, Adán Augusto López, se reunió con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, en la ceremonia del bicentenario de la instauración del Senado de la República. Buena señal.

Se despide Ciro

Confirmó Ciro Gómez Leyva su retiro del noticiero de Imagen Televisión. La empresa lo bajó a la infantería: escribirá una columna, 365 Días, en el diario Excélsior y el año próximo probablemente hará un programa que se titulará Una historia en breve. ¿Y el que iba a hacer en España? Su paso por los medios los últimos años se caracterizó por una crítica implacable contra el ex presidente López Obrador, que en muchas ocasiones recibió respuesta, fuerte también, en la mañanera. El ex mandatario, a pesar de la campaña en su contra, de Ciro y otros integrantes de la llamada comentocracia, se retiró con 80 por ciento de aprobación popular. La moraleja es que algunos comunicadores, y los dueños de las empresas a las que sirven, no saben ser y estar en la oposición; aprendieron a vivir adulando a presidentes que los favorecieron. No se trata solamente de atacar, denigrar, propalar información sin fundamento, sino de tener bases, pruebas.

Twitterati

Despiden en vivo al conductor Gustavo Macalpin del canal 66 (Mexicali). Durante su programa Ciudadano 2.0 había hablado mal del esposo de la gobernadora Marina del Pilar y de pronto apareció el director general del canal para notificarle su despido.

@BereniceDiazG

X: galvanochoa

Facebook: galvanochoa

TikTok: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com