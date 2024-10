En realidad, para México la verdadera preocupación no es la estabilidad de su relación bilateral con Estados Unidos, sino la estabilidad interna de la superpotencia. En efecto, la extremada polarización, la partidización de la justicia, la sistemática siembra de odios raciales por parte de supremacistas blancos y la declarada negativa del ex presidente a reconocer un resultado que no le dé la victoria forman densos nubarrones en el futuro inmediato de ese país. El antecedente del intento de manipular los resultados electorales de 2020, que culminó con el asalto al Capitolio perpetrado por una horda trumpista el 6 de enero de 2021, advierte de la posibilidad de que se precipite una crisis incluso peor si Harris se lleva la mayoría de los colegios electorales. Por otra parte, el triunfo de Trump no despejaría los riesgos, pues es previsible que exacerbe el racismo institucionalizado y ahonde la grieta que divide a la sociedad del país vecino.

Cabe esperar que nada de ello ocurra y que los estadunidenses logren procesar sus diferencias en un marco democrático, pero es prudente prepararse para diversos escenarios de inestabilidad institucional en Washington en la medida en que lo que ocurre en Estados Unidos impacta al resto del mundo. Estas prevenciones cobran mayor importancia dada la costumbre de la superpotencia de buscar salidas a sus problemas internos mediante aventuras bélicas y complots intervencionistas en el exterior.