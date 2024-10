▲ El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió ayer a quienes pretenden llevarlo a un juicio político que no encontrarán a un pueblo arrodillado . Foto tomada de un video en X

Afp, Reuters y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de octubre de 2024, p. 20

Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció ayer que ha comenzado el golpe de Estado , y advirtió que habrá una movilización grande e inmensa del pueblo, porque creo que ya se cansó de la ignominia y de la injusticia . Así lo expresó luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió abrir una investigación y formular cargos contra su campaña de 2022, en la cual ganó la presidencia, por presunta financiación prohibida y por exceder los gastos hasta en 1.2 millones de dólares.

A Petro y algunos dirigentes de su equipo de campaña se les endilga la presunta vulneración al límite de gastos por el equivalente a unos 925 mil dólares, detalló en rueda de prensa el presidente del CNE, César Lorduy.

El mandatario progresista se expone a multas económicas, pero no a la pérdida del cargo. Sin embargo, expertos señalan que el CNE puede remitir una copia de la investigación a la Cámara de Representantes para que sea sometido a juicio político.

Entre los investigados está Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro para llegar al poder en 2022 y actual jefe de la petrolera estatal Ecopetrol, y su tesorera.

También, dirigentes de Colombia Humana y Unión Patriótica, los principales movimientos políticos de izquierda en el país.

Desde que empezaron las averiguaciones sobre estas presuntas irregularidades, el gobernante aseguró que la autoridad electoral era utilizada para derrocarlo.

En su cuenta de X, Petro añadió: al ejército de Colombia y a la fuerza pública les he ordenado, como presidente constitucional de Colombia, no levantar una sola arma contra el pueblo. Sus enemigos son los bandidos, no el pueblo .

Luego, durante un acto público, convocó a protestas. Ahora nos han puesto en un momento difícil, grave, porque a lo que van es a un golpe de Estado. El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, llegó el momento de moverse, se creen con derecho a burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado , advirtió.

Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Solicito a las organizaciones populares reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo , expresó.