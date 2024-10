–Doctor, ¿ y qué piensa su familia de que tomó esta decisión?

–Pues, es un tema bastante serio, difícil. Créeme que no podría externarlo, sin duda es parte de un daño que se da, como tal.

Alarcón Herrera tiene 64 años, nació en 1960 en el vecino municipio de Eduardo Neri; es hijo del ex alcalde priísta Saúl Alarcón Abarca (2002-2005); es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma de Guerrero, con especialidad en medicina interna.

El hasta ahora edil suplente narró que el domingo pasado “estaba dando consulta, me estaba preparando para ir a trabajar al Hospital Raymundo Abarca Alarcón, donde empiezo a las 8 la noche, pero me detuvo un grupo de policías estatales y municipales y me dijeron: ‘no se puede mover de aquí, hasta nuevo aviso; no nos vamos a despegar de usted’”.