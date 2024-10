Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de octubre de 2024, p. 9

Toulouse. "Mi amor por la música implica compartirla, eso es lo que me motiva", afirma el famoso diyéi inglés Fatboy Slim, que a sus 61 años sigue haciendo bailar a la gente en discotecas y festivales de todo el mundo.

Conocido mundialmente desde finales de los años 90 por sus éxitos Praise You y Right Here Right Now, el artista declaró a Afp que se divierte más que nunca detrás de los platos de diyéi, con ocasión de su actuación en el festival Mecanik Paradize de Toulouse, en el suroeste de Francia.

–Comenzó su carrera como Fatboy Slim en 1996. ¿Sigue divirtiéndose tanto como al inicio?

–Me estoy divirtiendo más que nunca como diyéi. Me desenamoré un poco de grabar discos, producir y remezclar. Pero ser diyéi es un trabajo maravilloso porque amo la música y compartirla. Me di cuenta durante la pandemia, cuando no pude hacerlo durante 14 meses, de lo mucho que significa para mí.

–¿No piensa en dejarlo?

–Si me lo permiten y la gente sigue queriéndome, creo que haré esto hasta el final de mis días. Durante la pandemia vi lo que se siente la jubilación, no me gustó, no es para mí. Algunas personas, cuando escuchan un disco que les encanta, lo reproducen una y otra vez a través de sus auriculares. En mi caso, mi amor por la música implica compartirla, eso es lo que me motiva.

–¿Cómo han evolucionado la música electrónica y el trabajo de diyéi desde los años 1990?

–La música dance explotó en los pasados 20 años. Por un lado, eso es muy bueno porque a todo el mundo le encanta. Pero, por otro, antes había algo especial en ir a una discoteca, escuchar a un diyéi poniendo discos que nunca habías oído, que no podías escuchar en la radio. Había un vínculo en torno a eso y un amor. Parte del amor desapareció porque los jóvenes no lo entienden. (En las discotecas) la música nos une y nos reúne, y ojalá no se tratara tanto de mesas VIP y vodka caro.