Miércoles 9 de octubre de 2024, p. 8

El músico y productor Pale Jay, con formación del género jazz, estrenó su más reciente álbum, titulado Low End Love Songs, bajo el sello Karma Chief Records, el cual ya se puede escuchar en todas las plataformas de música digital.

La privacidad vale más que el oro. Ser famoso apesta , dijo a este medio el misterioso artista al preguntarle sobre el uso de la máscara; hasta ahora su equipo de producción no ha dicho nada acerca de quién está detrás de la careta.

“Afortunadamente no tengo que obligarme a escribir y grabar música, ya que me resulta muy natural hoy día. Reuní algunas ideas durante casi un año, pero más o menos me desperté un lunes por la mañana y supe que tenía un álbum dentro de mí, cuatro semanas después estaba terminado.

“Me siento positivo sobre el disco ya que me resultó muy fácil. Mis álbumes como Pale Jay son como anotaciones en un diario, así puedo rememorar los recuerdos agradables y desagradables de lo que estaba sucediendo en mi vida en ese momento específico”, compartió el músico.

El álbum se forma de nueve temas, los cuales tienen un sonido relajado que se combinan con la voz fracturada de Pale Jay, en sus letras muestra una elegancia con la que expresa sus emociones.