Dora Villanueva

Enviada

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de octubre de 2024, p. 17

Sichuan. Los rostros de los jóvenes, que de inicio parecían tímidos, comienzan a rodear a un grupo de extranjeros, en una remota comunidad al suroeste de China. Los ven como si vinieran de otro planeta y ninguno de esos últimos sale intacto de ahí. Los halagos transmitidos en inglés son recurrentes y sonoros, pero una vez lanzados y devueltos les sigue un gesto de vergüenza.

Hello. What’s your name?, comienzan a soltar las mejillas rojizas en medio de una meseta en la que el aire suele correr frío. El intercambio en inglés puede llegar a un How are you?, pero rara vez a más. Cuando se intenta pasar de ahí el rubor se intensifica y se combina con el mismo exceso de pudor, en medio de un patio escolar que parece una escenografía.

Ahí, los niños de entre 12 y 15 años de edad –dueños de esas mejillas rojas– juegan basquetbol, algunos están en tareas de limpieza y otros más rodean a latinoamericanos comunes como si fueran celebridades. Las peculiaridades se acumulan, pero lo que se intenta mostrar es cómo funciona una escuela bilingüe en medio de Hongyuan, en la prefectura autónoma de Aba, a más de 400 kilómetros de Pekín.

Bilingüe porque en esta escuela-internado fundada en 1982 la enseñanza se da en chino simplificado (mandarín) y tibetano, idioma original de los niños. En un recorrido por la instalación, las autoridades escolares comentan que a ello se suma el inglés. De algunos intercambios con los estudiantes se observa que en la institución se dan clases de la lengua extranjera.

El complejo educativo de 40 mil metros cuadrados en el que se ubica una biblioteca con 54 mil libros en estantería abierta, canchas de basquetbol, siete edificios de dormitorios e incluso un campo de futbol, se exhibe como el objetivo de una política educativa que en China es prioridad. Aquí, los 2 mil 204 adolescentes estudian y ejercitan 11 horas diarias como parte del programa curricular, pero también ahí comen y duermen.

Todos los jóvenes de la región pueden acceder a la escuela y en automático son sujetos a tres exentos y dos subsidios , una política que consiste en exentar los pagos de matrícula, libros y cuadernos –que en conjuntos representan 998 yuanes–; a lo que se suman un par de subsidios, un tipo de beca por mil 700 yuanes y otro por 950 yuanes para alimentación nutritiva, explica uno de los funcionarios que es parte de la autoridades escolares.