Pero resulta que la Comisión de la CDMX tiene una cláusula o un acuerdo, que yo no lo conocía, y se les dijo que Omar y Misael no podían subir más de 4.5 kilos el día del combate. Lo lamentable es que no hubo pelea , agregó.

Rodríguez se negó a pelear en esas circunstancias y apeló a la advertencia que les hiciera la Comisión de la CDMX.

El lunes, dicha Comisión explicó que se trata de una regla que aplican para evitar que el día de la pelea el rebote enfrente peleadores en pesos muy desiguales. Es para prevenir accidentes , explicó.

Ayer, Zanfer, empresa que organizó la función y contrató a la Comisión capitalina, expuso mediante su director de operaciones, Guillermo Brito, que tal noción de peso arena no existe en el reglamento que aplica esa organización.

No existe en el reglamento (de la Comisión de la CDMX) esa disposición de no poder subir 4 o 4.5 kilos el día de la pelea. No existe tampoco eso del peso arena. Si lo van a implementar, está bien, pero que sea lógico. No se le pue-de pedir a un paja que suba cuatro kilos y a un supermedio que sólo aumente 4.5. Estoy de acuerdo que hay que proteger al peleador, pero lo común es que se pesen el día anterior al combate y al siguiente lleguen en otro peso y no pasa nada , expuso Brito.

El reglamento que rige a la Comisión de Boxeo de la CDMX fue aprobado el 10 de marzo de 2023. En el documento no existe mención sobre el peso arena ni del límite de kilos después de haber cumplido con el pesaje oficial.