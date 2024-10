Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de octubre de 2024, p. 2

A los mexicanos, un dios mayor nos regaló dos volcanes a quienes reverenciar. Desde la primera luz del amanecer hasta el último rayo de luna, nos rendimos ante su grandeza , escribe Elena Poniatowska al inicio de su ensayo Una mirada candente sobre la nieve , en el libro Popocatépetl-Iztaccíhuatl: Montañas sagradas, del fotógrafo Rafael Doníz.

En México, los volcanes son nuestros padres. Ninguno más dueño de México que el Popocatépetl. Ninguna más celosa del honor de la patria que Iztaccíhuatl . Ahora que ya no está Gerardo Murillo, Dr. Atl, ¿qué pintores, fotógrafos, médicos, escaladores, poetas, geólogos y amantes de la naturaleza les rinden pleitesía?, pregunta la escritora y periodista.

Contesta: “Entre los incontables amorosos del Popo y la Izta, el más constante, el más prendido, es un fotógrafo flaquito con una cámara al hombro, varios rollos negros a la mano y unos ojos abiertos a reventar. Jamás se aletarga, la montaña ya tragó todos sus sentidos. Su cámara le arde entre las manos, su lente abarca a la Iztaccíhuatl como el amante abraza el cuerpo de su amada con una sola mirada”.

Doníz responde a Poniatowska: “De muy joven me propuse subir a la cumbre del Popo. Después de varios intentos fallidos, un buen guía oriundo de la región me aconsejó pedirle permiso al volcán. Así lo hice. El esfuerzo de subir fue devastador. La cima del Popo está a 5 mil 452 metros sobre el nivel del mar; es el segundo más alto en el país después del Pico de Orizaba. Mi cuerpo perdió más de cinco kilos, pero logré llegar al punto más alto. Ese triunfo me marcó para siempre.

“Desde entonces, como los tiemperos y los graniceros, venero al Popocatépelt y a la Iztaccíhuatl. Ya formado como fotógrafo, emprendí la tarea de captar imágenes para rendirle homenaje a nuestros abuelos, el Popo y la Izta. La volcana se le adelantó al Popo a lo largo de varias etapas del llamado pleistoceno tardío, hace 2.56 millones de años.”

Que un volcán posea la voluntad de un artista e invada todos los actos de su vida puede ser una maldición, pero amar y honrar al Popocatépetl y a su mujer, la Iztaccíhuatl, fue el único modo que Doníz encontró para darle sentido a su vida, asegura Poniatowska.