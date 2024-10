Afp y Ap

Estocolmo. El estadunidense John J. Hopfield y el británico-canadiense Geoffrey E. Hinton, quienes sentaron las bases de la inteligencia artificial, con sus descubrimientos e invenciones para el aprendizaje automático con redes neuronales, ganaron el Premio Nobel de Física 2024, informó la Real Academia Sueca de las Ciencias.

Ellen Moons, integrante del comité de la academia sueca, afirmó que los dos galardonados utilizaron conceptos fundamentales de la física estadística para diseñar redes neuronales artificiales que funcionan como recuerdos asociativos y encuentran patrones en grandes lotes de datos .

Esas redes, explicó, se han utilizado para avanzar en la investigación en física y también se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana, a través de herramientas de reconocimiento facial y la traducción de idiomas .

El Nobel de Física ha sido otorgado en 117 ocasiones entre 1901 y 2023, pero esta edición destaca porque es la primera vez que se otorga a un trabajo asociado a la IA.

Gracias a su quehacer desde la década de 1980 en adelante, Hopfield y Hinton han ayudado a sentar las bases para la revolución del aprendizaje automático que comenzó alrededor de 2010 , se publicó en la web del galardón.

Hopfield, quien nació en julio de 1933 en Chicago, Estados Unidos, y en la actualidad está afiliado a la Universidad de Princeton, descubrió la red de Hopfield (1982), un proceso de búsqueda entre palabras similares para encontrar la correcta. Por su parte, Hinton, quien nació el 6 de diciembre de 1947 en Londres, Reino Unido, y está adscrito a la Universidad de Toronto, Canadá, partió de la red de Hopfield y la amplió para construir algo nuevo, utilizando ideas de la física estadística. En 1985 publicó la máquina de Boltzmann.

A partir de los descubrimientos e invenciones de Hopfield y Hinton, en la actualidad muchos investigadores están desarrollando áreas de aplicación del aprendizaje automático. Aunque todavía queda por ver cuáles serán las más viables, y cómo se desarrolla el debate sobre las cuestiones éticas que rodean el desarrollo y el uso de esta tecnología, como se plantea en el sitio de Internet del Nobel.

A Hinton la noticia lo sorprendió en un modesto hotel en California, sin conexión a Internet y con una línea telefónica no muy buena, dijo en una entrevista difundida en el sitio web del premio.

Tenía pensado hacerme una resonancia magnética, pero supongo que tendré que cancelarla. No tenía ni idea de que me habían nominado. Me llevé una gran sorpresa.