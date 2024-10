Para la SCJN no hubo de otra, se vio en la necesidad de lanzar la rebelión de los togados: los guardianes de la Constitución contra la Constitución: van a revisar si es correcta la reforma de la Carta Magna. Es absurdo , es una aberración , dicen algunas voces cons­pícuas. Los togados lo saben mejor que nadie, pero no les dejaron ningún otro recurso. La SCJN defiende a capa y espada la Constitución siempre que lo que dicte sea interpretado en bien de los de arriba y su estamento judicial.

La SCJN está a muerte contra la elección de los togados, y no está sola; la acompañan las derechas políticas, mediáticas, económicas. PRI y PAN han celebrado la rebelión. En cuanto los ocho votos de la Suprema aprobaron admitir a discusión si están autorizados para analizar la reforma judicial, no parece que puedan dar marcha atrás. La reforma, además, está siendo cañoneada por jueces de todo calibre y múltiples juzgados del país. Los togados de la SCJN seguramente transitarán hacia denuncias ante gobiernos extranjeros e instituciones internacionales. No buscan echar para atrás la reforma del Poder Judicial, porque no existe forma jurídica para hacerlo. Pero han abierto ya una crisis constitucional que buscan agrandar y mantener todo el tiempo posible. Se trata de estorbar y desestabilizar el gobierno de la presidenta Sheinbaum cuanto se pueda. Que los procesos jurídicos se estanquen, que nada se resuelva en los juzgados, que los amparos no puedan transitar. Mantener un desencuentro permanente entre el Poder Judicial y los poderes Ejecutivo y Legislativo, configura una crisis constitucional. Que la agitación, la desconfianza, el miedo, la suspicacia, se apoderen del mayor número de ciudadanos, es el execrable objetivo de los jueces.