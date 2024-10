Aunque el Senado las aprobó, la Cámara de Diputados las desechó y dijo que si bien consideró que podría dar continuidad a sus iniciativas, ahora las presentó de nueva cuenta.

Desafortunadamente la mayoría oficialista se ha negado a ver más allá de las iniciativas del Poder Ejecutivo y ha desechado todas nuestras minutas en trámites exprés. Además, se me ha hecho saber que no obstante su gran importancia, no hay voluntad de que dichas iniciativas prosperen bajo el pretexto del impacto presupuestal , reprochó.

Manifestó que no está dispuesta a presentar iniciativas cosméticas y se enfocará en la dirección de la Fundación Beatriz Beltrones, dedicada desde hace 19 años a la detección oportuna del cáncer cervicouterino y de mama.