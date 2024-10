Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 8 de octubre de 2024, p. 7

En una nueva referencia a Ifigenia Martínez, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que fue una mujer excepcional, pues hace muchos años impulsó el voto para ellas: participó para que las mujeres pudiéramos votar en aquellos movimientos, muy joven. Y pues ver a la primera presidenta, para ella fue algo muy importante, era sufragista .

Calificó como deleznables las afirmaciones de algunos conservadores de que nosotros sacamos a Ifigenia para que pudiera participar en el evento. Tuvieron que salir sus nietos a aclarar el tema. Estaba delicada de salud, me lo informaron en su momento. Obviamente a los familiares les dije que no era necesario que fuera, pues no queríamos exponerla, pero ella tenía muchos deseos, mucha ilusión de asistir el 1º de octubre, entonces fue una decisión de ella .