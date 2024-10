No sólo eso: además piden el respeto y cumplimiento irrestricto de todas las prestaciones en dinero y en especie consignadas en las condiciones generales de trabajo que actualmente se tienen celebradas con el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que se les dé continuidad por el nuevo órgano de administración judicial, e incluso, se pacten otras que mejoren las actualmente convenidas en dicho instrumento laboral.

Los trabajadores del PJF del primer circuito llegaron a las oficinas del sindicato después de las 10 de la mañana.

Pidieron que el secretario del sindicato escuche a los agremiados inconformes, así como una representación digna ante los legisladores, ya que se encuentra entre los convocados para la elaboración de las leyes secundarias de dicha enmienda.

Patricia Aguayo Bernal, autodenominada vocera de los trabajadores, expresó que el sindicato, lejos de iniciar una defensa expresa en contra de la reforma, una vez más afectará sus derechos laborales.

“Gilberto González se ha limitado a decir que con el artículo décimo transitorio se están protegiendo nuestros derechos, lo que significa un desconocimiento total de las leyes laborales y burocráticas. No tiene la más remota idea de la manera en que esta reforma nos va a afectar verdaderamente. Lo que pretende es obtener un beneficio personal; no podemos determinarlo a ciencia cierta, lo que sí podemos ver de manera palpable es que él no nos está defendiendo.