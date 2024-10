L

os tres partidos políticos que han ocupado la Presidencia de la República –PRI, PAN y Morena– han fracasado en el intento de devolver la paz y la tranquilidad a las familias y los negocios de la República. En el camino, Fox dejó escapar de la cárcel a El Chapo Guzmán en su primer mes de gobierno, se dice que por una fuerte cantidad de dinero; Calderón lanzó un ataque contra el crimen improvisadamente, quería que la gente pensara en otra cosa y no en el fraude electoral; López Obrador no masacró estudiantes como Díaz Ordaz, pero no logró apaciguar al país. Es necesario recordar estas referencias del pasado reciente para tomar una perspectiva de la tarea que tiene enfrente la presidenta Sheinbaum: debe hacer lo que no pudieron sus antecesores. Hoy presentará con detalle los ejes del plan de seguridad que ya había anunciado en su toma de posesión. Es una paradoja que en la tierra del machismo y Juan Charrasqueado el destino haya puesto en manos de una mujer la seguridad. Es fuerte, es dura cuando se necesita, lo conseguirá.

Afloja el empleo en septiembre

En el último mes del sexenio del presidente López Obrador el empleo registró un crecimiento de 90 mil 968 plazas. Según nuestra compañera Ángeles Cruz, es el nivel más bajo para un septiembre en la última década. Sin embargo, el último día de su gobierno se tenían incorporados 22 millones 480 mil 803 puestos de trabajo, lo cual es un récord; 86.6 por ciento son permanentes y 13.4 eventuales. El salario base de cotización promedio alcanzó un monto de 581.60 pesos, otra marca. El número de patrones es de un millón 64 mil 545. Hace falta duplicarlo –sobre todo pequeñas empresas, porque son las que mas trabajo generan– para abatir el desempleo.

Tortillas, la guerra

Ahora que está en proceso su desaparición, la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica vino a descubrir que no existe competencia efectiva en el mercado de harina de maíz y señaló a Gruma como responsable. Dictaminó que debe vender cinco plantas para equilibrar el negocio. Al parecer hay un fondo político: se enfrentan Gruma –un grupo que preside el empresario Juan Antonio González Moreno– y su competidor Minsa; el dueño es Raymundo Gómez Flores, cuya hija, Altagracia Gómez, declinó ser parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero colabora como coordinadora del Consejo Empresarial. Las acciones de Gruma cayeron 7 por ciento.