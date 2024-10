La SCJN no puede oponerse a la decisión del pueblo, asegura

E

n México, nuestra Constitución es la máxima ley que rige el destino del país. Cuando el Congreso de la Unión decide modificarla, lo hace con el respaldo del pueblo y el voto de sus representantes. Para que una reforma constitucional sea válida debe ser aprobada por una mayoría calificada –es decir, al menos dos tercios de los legisladores– y ratificada por la mayoría de las legislaturas estatales. Este proceso asegura que el cambio no sea fruto de una decisión ligera, sino de un acuerdo sólido y democrático.

Una vez que una reforma se ha aprobado por este mecanismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene el poder de detenerla o invalidarla.

¿Por qué? Porque lo que ya está inscrito en la Constitución es soberano. La Corte, encargada de interpretar y aplicar la ley, puede revisar si el procedimiento fue correcto, es decir, si la reforma siguió los pasos debidos. Sin embargo, si todo se hizo conforme a lo estipulado por la ley, el contenido de la reforma queda fuera de su alcance.

Esta distinción es fundamental para el equilibrio de poderes: el Legislativo crea las leyes, el Ejecutivo las ejecuta y el Judicial vela por su cumplimiento. El poder del pueblo, expresado a través de sus representantes, no puede ser bloqueado por una interpretación judicial. Al final del día, la SCJN es un guardián de la legalidad, pero no puede detener la voz soberana de la nación cuando ésta ha hablado a través de una reforma constitucional.

Carlos Fernando Cárdenas Amaro

Afecta a las finanzas del país el paro laboral del PJF, alerta

Escalofriantes, inauditas, espeluznantes las cifras que nos aporta La Jornada sobre lo que nos cuesta a los mexicanos cada día el paro de actividades en juzgados y tribunales federales en todo México: ¡Casi 189 millones de pesos al día!

Sumados cada día desde que inició el ilegal paro, o sea desde el 19 de agosto, nos da como resultado: 8 mil 307 millones.

¿De dónde sale cada día tal cantidad de dinero para pagar a quienes no trabajan? Pues de los bolsillos de los mexicanos, los mismos que en su mayoría votamos por un cambio de ese sistema judicial corruptísimo. No estamos de acuerdo con esos pagos injustos, ya que es gente que no sólo irradia aversión a ese cambio, sino que insiste en continuar recibiendo una retribución por un trabajo que no hace.

El fraude a las arcas de nuestro país se concreta cada día por gente del Poder Judicial, con desprecio e insensibilidad hacia quienes acuden a un juzgado, pero también son responsables los consejeros de la Judicatura Federal que han autorizado ese paro y esa remuneración fraudulenta.

En su momento deberán responder con sus propios recursos a la reparación del daño a las finanzas de nuestro país. Los consejeros deben incluir todas las afectaciones que han causado a miles de personas por asuntos jurídicos pendientes.

José Lavanderos

Israel perpetra la peor masacre que los poderosos toleran

La última versión de la Divina comedia queda levitando en el tiempo; el infierno y el paraíso le piden tregua al purgatorio. Dante Alighieri, confundido, se mesa los cabellos para rescribirla.

Mientras, Nostradamus desesperado baja a los jinetes del Apocalipsis de todas sus profecías –peste, guerra, hambre y muerte– y se abrazan espantados de la realidad.

Por su parte, Adolfo Hitler y el nazismo se amparan ante el juicio de la historia para evitar caer en la manos de la ya consagrada peor bestialidad de la humanidad, Benjamin Netanyahu.

De la mano del primer ministro de Israel y del aturdido imperialismo yanqui miles de víctimas han perecido ante los ataques a Gaza.

Somos testigos, a través de la tecnología, de la más acelerada decadencia humana, pues los muertos son bebés, infantes, ancianos, mujeres y embarazadas.