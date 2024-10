Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 8 de octubre de 2024, p. 21

Washington y Nueva York., Políticos de los dos partidos nacionales marcaron el aniversario de los ataques de Hamas en Israel con casi nulo reconocimiento de los saldos de muerte y sufrimiento en las comunidades palestinas y otras en Medio Oriente por las acciones bélicas de Tel Aviv, ni las consecuencias políticas dentro de Estados Unidos por la complicidad de Washington en la ofensiva israelí en la región, condenadas sobre todo por jóvenes, árabe estadunidenses y judíos antiguerra, lo cual podría determinar el futuro político inmediato de este país.

El gobierno estadunidense, con el amplio consenso de la cúpula política del país, ha otorgado 17.9 mil millones de dólares en asistencia militar a Israel desde el inicio de la guerra, según el proyecto Costos de Guerra. En sus actos conmemorativos ayer, el presidente Joe Biden, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, y el candidato republicano Donald Trump, hablaron sobre la brutalidad de Hamas, pero ninguno condenó en términos específicos y directos la guerra brutal de Israel que ha dejado casi 42 mil palestinos muertos y que ahora se está ampliando en la región. Para casi todo el Washington oficial, Hamas es el único responsable de las muertes y sufrimiento en la región.

Las medidas de seguridad alrededor de la Casa Blanca fueron ampliadas con nuevas vallas y vehículos de emergencia protegiendo la sede del Ejecutivo, y se anunciaron medidas adicionales en ciudades como Nueva York y otras, al igual que en universidades en diversas partes del país, ante preparativos para actos de conmemoración tanto por las víctimas israelíes del ataque de hace un año, como por protestas en repudio al genocidio contra palestinos.

Movimiento contra políticas bélicas y complicidades

El terreno político sobre este tema se está moviendo en Estados Unidos. Mientras se realizaron algunos actos conmemorativos para las víctimas israelíes, hubo cientos de protestas contra la guerra de Israel por el país, sobre todo de estudiantes en universidades, parte de un movimiento sin precedente contra las políticas bélicas de Israel y la complicidad estadunidense que estalló el año pasado.

En Nueva York hubo mítines y marchas de protesta contra la guerra de Israel y la complicidad estadunidense en Wall Street, Washington Square y Harlem, encabezados por estudiantes de varias universidades. En la Universidad de Columbia, epicentro de las protestas estudiantiles del año pasado y donde la rectora fue cesada por su manejo de esas expresiones, hubo un gran operativo de seguridad para evitar el ingreso de agrupaciones al campus, mientras jóvenes se manifestaron adentro, en tanto otros participaban en eventos pro Israel. Durante los últimos días, estudiantes ahí han estado leyendo en voz alta los nombres de los palestinos asesinados durante la guerra.

Estudiantes por Justicia en Palestina reportó manifestaciones en universidades en Virginia, Texas, Colorado, California, Maryland y Carolina del Norte, entre otros estados. En Washington, la agrupación judía If Not Now organizó un acto para recordar las vidas perdidas palestinas y judías.