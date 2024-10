Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 8 de octubre de 2024, p. 25

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza atraer la investigación del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos Catalán, quien apenas tenía seis días en el cargo.

Interrogada durante su conferencia matutina en Palacio Nacional en torno del homicidio del alcalde perredista, quien fue decapitado, la mandataria señaló que las autoridades federales colaboran con la fiscalía estatal, que por el momento es la que realiza las indagatorias.

Sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, hoy (ayer) en la mañana se presentó el caso. Se están haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo y cuál fue el móvil, y por supuesto hacer las detenciones correspondientes.

Destacó que hoy, en el contexto de la presentación de la estrategia nacional de seguridad, el gabinete del ramo dará más detalles del crimen del alcalde de Chilpancingo.

Se están haciendo todas las pesquisas, se colabora con la fiscalía del estado y se analiza si se debe atraer el caso , subrayó.