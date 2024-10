Pero música y letra son mucho más. No conozco mejor descripción de la economía mexicana donde prevalece la pobreza que La patita, canción en la que el compositor también aprovecha para fustigar el machismo: La patita / de canasta y con rebozo de bolita / (como tú) /Se ha enojado / (como tú) / Por lo caro que está todo en el mercado / Sus patitos / van creciendo y no tienen zapatitos / Y su esposo / es un pato sinvergüenza y perezoso / Que no da nada para comer... Hasta el lúcido Carlos Monsiváis hizo uso de ese didáctico repertorio musical con algunas variantes como ésta de Los tres cochinitos: “Los diputados ya están en la Cámara, / muchas prebendas les dio Díaz Ordaz / y sentaditos todos en sus sillas, / dentro de un rato todos roncarán / Uno soñaba que era rey…”

Francisco Gabilondo Soler se estrenaría hace 90 años con su personaje Cri-Cri, interpretando canciones como El Chorrito, El Ropero o La historia de bombón. En su archivo se tienen contabilizadas 226 canciones de la serie Cri-Cri, me aclara su hijo Tiburcio. Aparte de esto, hay algunas pequeñas piezas que son puentes musicales, algunas pequeñas introducciones como oberturas que no son canciones, son piezas musicales e instrumentales como complemento a lo que se usaba en el programa. Además, el propio Francisco Gabilondo hacía improvisaciones al piano, que eran las transiciones entre el corte comercial y el retomar el programa, que era muy interesante. Algunas quedaron grabadas .

Personaje singular como los de sus canciones, Gabilondo Soler le dijo a Elena Poniatowska que de niño quiso ser de todo: “astrónomo, ingeniero, geógrafo, linotipista, torero, boxeador, marino…, y sí, llegué a ser un poco de todo. Mi última pelea fue en el Club Tacuba, cuando cumplí 17 años, a guantazo limpio, sin técnica ni nada. Éramos aficionados y salíamos hechos unos santos cristos. Yo me entrenaba corriendo por Reforma hasta la calle de Rosales, donde vivía. También toreé. Pero lo más importante fue trabajar en el observatorio,o en tiempos de don Joaquín Gallo. En la noche tocaba yo música de tapanco. En las cantinas ponían un tapanco, en lo alto, una batería y un piano, pasaba uno toda la noche encaramado, empericado. Por eso le llamo yo música de tapanco. Y en la mañana me iba al observatorio a calcular. Podía aguantar porque era muy joven. Era voluntario en el observatorio, y don Joaquín Gallo no me daba más que el abono del tranvía… Un día, don Joaquín me dijo: ‘Si usted se queda aquí, no va a salir de perico-perro’. Pasaron los años y fui a buscar al maestro Gallo para decirle: ‘Ay, pues no fui ni perico ni perro, ahora soy grillo’.”

Uno de los públicos más exigentes es el infantil, no se andan con rodeos , asegura el actor Mario Iván Martínez. De repente, en pleno espectáculo sueltan un ‘Mamá ya me aburrí, ¿ ya se va a acabar? ¿ya nos vamos?’ Pueden convertirse en una pesadilla para cualquier actor”. Sin embargo, tan efectivas han sido sus historias y canciones que Walt Disney quiso comprarlas junto con el personaje. Gabilondo Soler amablemente declinó”.

Aunque el México de hoy difiere del de hace un siglo, muchos aseguran que Cri-Cri seguirá entre nosotros. La marcha de las letras seguirá siendo la mejor introducción para el aprendizaje de las vocales y El ratón vaquero, uno de los clásicos musicales en las fiestas escolares. No lo dudo cuando veo a la orquesta y coro Cri-Cri de la Utopía de Meyehualco formado con medio centenar de niñas y niños cuyo repertorio básico incluye, La patita, La muñeca fea o Di por qué.