Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Martes 8 de octubre de 2024, p. 7

La legendaria banda angelina de rock gótico Human Drama ofrecerá cinco presentaciones en La Piedad Live Music! del 17 al 21 de octubre, las únicas que ofrecerá este 2024 en México. En entrevista con La Jornada, sobre el reto de organizar conciertos consecutivos, Johnny Indovina, fundador creativo de la agrupación, dijo: ¡guau!, será una hermosa experiencia .

Completa: “Ha sido mucho de trabajo, pero cuando llegamos con un plan sabíamos que no iba a ser fácil. Así que sí, hay muchos detalles, cinco presentaciones en fila es muy importante para nosotros, por lo que ha valido los problemas que hemos atravesado, y te digo todos. Desde nuestras reservaciones en México hasta el recinto, la prensa, la chica del club, todos lo han hecho muy fácil para nosotros; es como si hubieran visto esta idea desde diferentes maneras de hacer las cosas que podrían ser muy importantes entre la banda y su público. Ha sido difícil, pero el 22 de octubre, cuando esté hecho, todos diremos: ‘¡qué hermosa experiencia’.”

Human Drama se ha caracterizado por hacer intervenciones con el público mexicano y dar una o dos presentaciones esporádicas. Sobre este método de trabajo, nuestro entrevistado dice: Nada es controlado, no forzamos nada. Si hay algo que queramos hacer y creemos que es importante para un álbum o para una serie de conciertos como ésta, o un espectáculo en el Metropólitan, y pensamos realmente que será importante, encontramos la forma de lograrlo. Esto cambia con cada situación; cada álbum y concierto es diferente. Una parte hermosa que me gustaría mencionar es que de estos cinco conciertos es que en cuatro hay músicos que son de México y cuatro de Estados Unidos. Juntos, Human Drama es 50-50. Entonces es un nuevo reto, un maravilloso reto que asumimos, pero muy importante .

Indovina, quien aprecia mucho el amor que le profesan los fanáticos mexicanos, asegura: “Pasamos mucho tiempo pensando en lo que nos gustaría presentar en México. Le dije a la banda lo agradable que fue la intimidad de las presentaciones del libro My Bag of Secrets (The Words of Human Drama). El pequeño teatro me hizo sentir en contacto con cada persona y reforzó algo que siempre he sentido”.

Agregó: “Hemos tocado en todos los grandes lugares de la Ciudad de México y fue fantástico, pero ¿podríamos conseguir un concierto completo de la banda en un entorno más íntimo y aún así hacerlo posible. Entonces, de la nada vi un título en mi mente: Cinco noches en Insurgentes, que encajaba muy bien con el documental Seven Days in México. Recordé que hace muchos años The Clash tocó 17 noches seguidas en el pequeño Bond’s Casino de Nueva York. Así que mi idea se cristalizó en cinco seguidas en un solo lugar, y encontramos el sitio perfecto e ideal para 350 personas, llamado La Piedad”.

Afirmó también: Estamos muy ansiosos de tocar de una manera íntima para todos los fanes mexicanos de Human Drama, para quienes hemos cantado en los últimos 35 años. Grabaremos en video y audio cada noche para el posible lanzamiento de un álbum completo. Durante las presentaciones esperamos contar con invitados de Estados Unidos y México, y la lista de canciones será diferente cada vez .

