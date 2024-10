L

as diferentes civilizaciones sólo pueden complementarse entre sí y mejorar sus fuerzas mutuas a través de la comunicación, avanzando así aún más en el progreso de la civilización humana.

El 28 de septiembre de 2024 se conmemora el cumpleaños número 2575 de Confucio. Como uno de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad, es conocido por muchas ideas sobresalientes, una de las cuales es promover el aprendizaje mutuo entre civilizaciones. Hoy día, el aprendizaje mutuo se ha convertido en una idea fundamental en la Iniciativa de Civilización Global propuesta por China.

La diversidad de la civilización humana es la característica básica del mundo y la fuente del progreso humano. Las diferencias ideológicas, de sistemas sociales y de modelos de desarrollo no deben convertirse en obstáculos para el intercambio de civilizaciones humanas, ni mucho menos en motivos de confrontación. Ante cambios trascendentales no vistos en un siglo, la necesidad de seguir promoviendo el aprendizaje mutuo entre civilizaciones se ha vuelto cada vez más prominente.

En primer lugar, el aprendizaje mutuo entre civilizaciones ayuda a promover la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad. El objetivo final de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad es establecer asociaciones basadas en la igualdad y el entendimiento mutuo, crear un marco de seguridad justo y equitativo basado en el desarrollo compartido, buscar el crecimiento inclusivo, promover intercambios culturales armoniosos pero diversos y construir un sistema ecológico que respete la naturaleza y apoye el desarrollo verde.

Por lo tanto, es evidente que el concepto de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad tiene como objetivo el bienestar de toda la humanidad. Este concepto abarca tanto consideraciones realistas como una visión orientada al futuro. No sólo pinta una imagen de una hermosa visión, sino que también proporciona caminos prácticos y planes de acción. De hecho, este objetivo no se puede lograr de la noche a la mañana, pero la humanidad no debe abandonar el coraje y la valentía para perseguirlo.

En segundo lugar, el aprendizaje mutuo entre civilizaciones contribuye a promover la globalización. La globalización es un camino inevitable para la sociedad humana, un requisito para el desarrollo de la productividad social y un resultado inevitable del progreso tecnológico. También representa una tendencia hacia un mundo más unificado. En esta tendencia, la división internacional horizontal del trabajo es cada vez más importante, la asignación de recursos se extiende cada vez más allá del ámbito de los estados-nación y la interdependencia entre los diferentes países es cada vez mayor. Por tanto, la globalización está transformando el mundo en una comunidad de destino compartido, donde la prosperidad o adversidad de uno está ligada a la de todos.

Sin embargo, en este proceso, los estados-nación no han desaparecido y siguen existiendo diferencias en civilizaciones, ideologías, sistemas sociales y modelos de desarrollo entre ellos. Además, junto con el avance de la globalización, a menudo hay una reacción violenta y persistente de los movimientos antiglobalización que con frecuencia provocan problemas. Por ello, para garantizar el progreso continuo de la globalización, es esencial adherirse a los principios de igualdad, beneficio mutuo, aprendizaje mutuo, diálogo e inclusión para que la globalización siga avanzando en el fortalecimiento del aprendizaje mutuo de las civilizaciones y superando las diferencias entre los diferentes intereses nacionales.

En tercer lugar, el aprendizaje mutuo entre civilizaciones ayuda a mantener la paz mundial. A medida que la globalización sigue avanzando, el mundo se ha convertido en una aldea global, con un nivel de interdependencia entre los países que aumenta continuamente. Aunque la paz y el desarrollo son los temas principales de la actualidad, todavía hay muchos factores que obstaculizan la paz y el desarrollo en el mundo, y el déficit de paz persiste. Por esta razón, el mantenimiento de la paz mundial y la promoción del desarrollo mundial siguen siendo los sueños y las aspiraciones permanentes de la humanidad.

La teoría del choque de civilizaciones de Samuel Huntington es indudablemente defectuosa, pero a lo largo de la historia de la humanidad, los conflictos entre civilizaciones han llevado a guerras u otros tipos de enfrentamientos mortales, por lo cual superar las brechas y los malentendidos entre las diferentes civilizaciones, acercarse a otros países y pueblos con una actitud de igualdad e inclusión, abandonar las nociones de superioridad, arrogancia y prejuicio de la civilización, profundizar la comprensión mutua y la tolerancia, y aprender unos de otros mientras se avanza conjuntamente son siempre métodos esenciales para mantener la paz y el desarrollo mundiales. La historia nos demuestra una y otra vez que, sin un aprendizaje mutuo entre las civilizaciones, surgirán distancias y barreras entre las personas, las naciones y los países, lo que aumentará la dificultad de la coexistencia pacífica y aumentará el riesgo de conflictos y guerras.

En cuarto lugar, el aprendizaje mutuo entre civilizaciones ayuda a mantener y promover los valores compartidos de toda la humanidad. La paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad son valores compartidos por toda la humanidad. Estos valores compartidos no son sólo la base de la comunidad con un futuro compartido para la humanidad, sino también los nobles objetivos de Naciones Unidas. Son los principios fundamentales que rigen las nuevas relaciones internacionales. Proporcionan a su vez una base de valor a fin de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y ofrecen una orientación intelectual para el avance de la humanidad. Reflejan el progreso inevitable de la historia desde las dimensiones nacionales hasta las mundiales y representan el mayor común denominador en la búsqueda del progreso de las diferentes civilizaciones.

Los valores compartidos de toda la humanidad buscan puntos en común entre diferentes individuos, naciones y países. Además, estos valores compartidos reconocen la diversidad y pluralidad de las civilizaciones y se esfuerzan por reducir las diferencias ideológicas, de sistemas políticos o sociales y de niveles de desarrollo. Sin embargo, las personas que viven en diferentes civilizaciones a menudo tienen comprensiones muy diferentes de estos valores compartidos. Por este motivo, para promover estos valores compartidos es esencial abogar por los intercambios y el aprendizaje mutuo entre las diferentes civilizaciones.