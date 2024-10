Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 8 de octubre de 2024, p. a11

Alejandra Orozco se encuentra en un proceso de búsqueda. Un par de meses después de anunciar su retiro de la plataforma, la ex clavadista reorganiza sus labores diarias mientras reflexiona sobre el rumbo que tomará su vida.

“Tengo que descubrir quién soy, qué quiero aportar. Fueron dos décadas de desayunar, comer y cenar clavados y es difícil cambiar el chip. Esta nueva etapa también la quiero disfrutar y no me cierro a ninguna oportunidad”, comentó Ale Orozco, doble medallista olímpica.

¿Qué sigue ahora?, es la pregunta del millón para la tapatía, quien considera las opciones de retomar sus estudios en negocios internacionales o quizá ocupar algún cargo administrativo. Ser entrenadora, por ahora no.

Se cerró un ciclo de manera sana y llega esta Ale con ideas a futuro. Por ahora estoy descansando de todo el estrés mental y físico para dar parte al aprendizaje en otras áreas. De lo que sí estoy segura es de que quiero mantenerme activa, pero viendo el deporte desde otro ángulo.

La tapatía disfruta de su tiempo libre. Por primera vez en 20 años puede decir sí a los compromisos familiares, fiestas y hasta desvelos ocasionales. Y aunque algunos consideran que su adiós a la piscina fue prematuro por su edad (27 años), ella está segura de que tomó la decisión correcta.

Ya era tiempo. Ahora puedo salir a comer, tener espacio para mí, mi familia y mi pareja. Debo cambiar mi entorno después de culminar mi etapa como atleta de alto rendimiento de manera muy tranquila y rodeada de una gran red de apoyo.

A los 15 años, Alejandra escribió su nombre en la historia del deporte mexicano al ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Desde entonces, se trazó la meta de construir una carrera inolvidable.