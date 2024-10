▲ En la imagen, de izquierda a derecha, Julio César Chávez, Humberto Chiquita González y Carlos Reinoso en la conferencia de prensa del Meet and Greet Experience 2024. Foto Roberto García

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 8 de octubre de 2024, p. a10

Si a Julio César Chávez las multitudes no cesan de prodigarle cariño donde se presenta, a sus hijos, en cambio, los persigue una suerte de sentimiento ambivalente por los tumbos en sus respectivas carreras en el boxeo. Los quieren, como un apéndice emocional del amor que sienten por el ídolo mexicano, pero los repudian también por no estar a la altura del legado que supone ser sus herederos de oficio. El episodio más reciente en esa trama repleta de escándalos es la de Omar Chávez, quien tendría una pelea el sábado pasado en Pachuca, Hidalgo, ante el medallista olímpico de Río 2016 Misael Chino Rodríguez y fue cancelada.

A la hora del combate, Misael rehusó subir al cuadrilátero con el argumento de que Omar estaba muy por arriba del peso permitido. Un día antes, en el pesaje oficial, ambos cumplieron con la exigencia sobre la báscula: Chino registró 75.500 kilogramos, y Omar, 76.600. Así, ambos estaban dentro del rango. El conflicto estalló justo antes de iniciar la pelea, cuando ambos boxeadores estaban con los guantes y listos para subir al combate.

La Comisión de Boxeo de la Ciudad de México, contratada por la promotora Zanfer, les advirtió que en su reglamento está prohibido el rebote de peso por arriba de 4.5 kilogramos. Esa situación es un efecto inevitable en los púgiles cuando se hidratan y consumen alimentos tras el pesaje oficial. Por tal razón, exigen subir a la báscula en la arena antes de los combates, para asegurar que los contendientes no estén en desigualdad de tonelaje.

Omar Chávez se negaba a pesarse otra vez y cuando aceptó tenía 10 kilos más que el día anterior. Misael y su equipo hicieron notar que les habían advertido que iba contra el reglamento esa diferencia, que ellos sí habían cumplido y, en consecuencia, Chino Rodríguez se negó a pelear.

Es una pendejada que le prohibieran a Omar subir de peso al día siguiente , explotó Julio César Chávez ayer durante una conferencia de prensa en un restaurante del sur de la Ciudad de México.

Es una injusticia esto que le hicieron a mi hijo, porque si uno como boxeador ya pelea desde que tiene que dar el peso, tener que volver a pesarse el día de la función es una barbaridad. Nunca en la historia se había visto algo parecido , lamentó.

JC Chávez se siente indignado por este episodio y niega que afecte la credibilidad de su hijo Omar, que junto con Julito busca regresar al boxeo tras largos periodos de escándalos y malos resultados.