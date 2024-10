Mónica Mateos

Periódico La Jornada

Martes 8 de octubre de 2024, p. 2

En el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) “siempre hay un ambiente de polémica, plural y crítico, vibrante. Que siga así. Qué aburrido sería si todos dijeran: ‘sí, señor director’”, señaló Diego Prieto, quien fue ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para continuar al frente de esa instancia, en la que habrá los próximos seis años continuidad con cambio .

Así lo explicó el antropólogo, quien ha estado dirigiendo el INAH desde agosto de 2016, cuando el entonces secretario de Cultura federal, Rafael Tovar y de Teresa, lo nombró encargado tras la renuncia de Teresa Franco. En diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ratificó como director general.

En entrevista con La Jornada, el funcionario, quien de 1995 a 2010 fue director del Centro INAH Querétaro, reiteró que el instituto, si bien llega fuerte a 2024, tiene muchos faltantes, rezagos y carencias, pero así es como se ha forjado, con retos crecientes que suponen recursos crecientes que no hay. Por eso debemos hacernos cargo de incrementar los recursos autogenerados, así como crear políticas para que sectores de la sociedad coadyuven , entre otras acciones.

Respecto a la petición que agremiados del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH hicieron a Sheinbaum para que Prieto no fuera ratificado, acusándolo, entre otros puntos, de obstaculizar la investigación, aumentar la burocracia, vulnerar derechos laborales y pauperizar el patrimonio cultural al centrar todos los recursos en el proyecto del Tren Maya, el también académico rechazó que, en este último aspecto, se haya castigado alguna área.

“Nunca se nos dijo: ‘quiten presupuesto a algo para dárselo al Tren Maya’. Siempre han faltado recursos para hacer investigación. Cuando llegué al INAH Querétaro, en 1995, se me dijo que el año anterior no había habido un peso para esta actividad, y un arqueólogo, para darme tranquilidad, propuso: ‘aprovechemos para escribir’.

“Es un poco lo que nos ocurrió también en la pandemia, no sólo no había recursos, sino tampoco la manera para hacer trabajo de campo, porque todo estuvo cerrado. Aprovechamos para escribir. Además, el Presidente no engañó a nadie; dijo que los esfuerzos de inversión se iban a centrar en el sur, sureste y en la Península de Yucatán; eso significó que el INAH tuviera recursos adicionales para acometer esas tareas. Sí, concentramos nuestra atención ahí, pero también atendimos lugares como el Fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz; el Fuerte de San Diego, en Acapulco, así como la ex penitenciaría de Hermosillo, en Sonora, y la Misión de Cocóspera, ambas en este mismo estado, entre otros.

Ahora viene el tren del norte, aprovechemos esto. La presidenta Sheinbaum lo acaba de anunciar, que hará trenes para el centro y el norte, y ahí va a estar el INAH; esto quiere decir que encontraremos recursos para proyectos en esas zonas, hasta en la frontera norte. Somos una institución de gobierno sin dejar de ser una entidad de educación e investigación de punta; entonces tenemos que ir de la mano de las prioridades del gobierno, no peleándonos con ellas, y tenemos que ser conscientes de las prioridades en general que tiene el país.

Prieto Hernández reiteró que el INAH nunca ha estado en jauja. “Tenemos muchas necesidades, y festejo que los compañeros de los sindicatos (son seis) estén siempre pendientes de que haya el recurso y de que no falte. Lo bueno de nuestras agrupaciones es que no sólo pelean por sus propias percepciones y prestaciones, sino también por la defensa del INAH y del patrimonio; eso me gusta. En ese discurso a veces están muy enfáticamente decididos a pelear por más, y qué bueno.

“Vamos a pelear también, pero debemos tener en cuenta que no siempre podemos lograr el 100. De eso se trata la gestión institucional: saber que hay máximos y mínimos. Hay que defender el programa mínimo sin dejar de enfatizar lo máximo, pues a lo mejor le pegamos.

“Por ejemplo, nunca imaginé que este año íbamos a tener la previsión presupuestal de 8 mil millones de pesos. Hubo un incremento que fue un mensaje de que el INAH es importante, hay que reconocerlo. Hoy somos la institución cultural más conocida en México, la única que tiene presencia en todo el país, y no estamos centrados sólo en el Tren Maya.