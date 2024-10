Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Lunes 7 de octubre de 2024, p. 20

La provincia de Buenos Aires, que concentra 40 por ciento de la población de Argentina y 50 por ciento de su actividad industrial, tiene un gobernador de izquierda, Axel Kiciloff, un economista que dice situarse en las antípodas de todo lo que hace y representa el presidente Javier Milei. Una experiencia que podría compararse como la de una isla bajo ataque.

¡Y también soy peronista! Él al peronismo no lo llama por su nombre. Dice comunistas, terroristas, ratas inmundas, cosas peores. Pero yo tengo un papel institucional y un mandato popular. Fui elegido gobernador por 20 puntos de diferencia por encima del candidato de Milei. Para representar los anhelos del pueblo de mi provincia estoy obligado a oponerme al gobierno federal. En mi provincia se votó por que haya más Estado, no menos Estado. Aquí creen en la salud y la educación pública. Y desde el gobierno federal atacan todo esto, incumplen las leyes, no giran los recursos que corresponden.

Toma de posesión emocionante y muy dura

Para Kiciloff, una de las figuras más destacadas de la oposición de Argentina, invitado a la ceremonia de investidura de la presidenta Claudia Sheinbaum, la experiencia de ser testigo de la transición con continuidad de México fue emocionante y al mismo tiempo muy dura , expresa en entrevista.

“Dura porque siento que Argentina está perdiendo una oportunidad. Sentir que estamos experimentando esta situación tan… estrafalaria, por decir algo. Porque no sólo es que Argentina está en un nuevo periodo neoliberal, como fue el de Mauricio Macri, sino esta particularidad tan difícil de explicar. La verdad es que Milei es un gran signo de interrogación muy perturbador.”

–México durante mucho tiempo tuvo gobiernos de signo político inverso al progresismo.

–Sí, y Argentina tuvo 12 años de gobiernos con Néstor y Cristina Kirchner, coincidimos con el brasileño Lula da Silva, con el uruguayo Pepe Mujica, con el Ecuador de Rafael Correa, con lo que fue Hugo Chávez en Venezuela. Para América Latina significó una reacción contra el ­neoliberalismo.

En lo personal cargo con una parte de la responsabilidad de que en esta experiencia haya una representación de al menos una parte de Argentina, de no quedarnos tan aislados.

La gente sabe por qué

–¿Cómo resisten los argentinos?

–Al mes de asumir Milei, en cada de uno de los 135 distritos de mi provincia se formaron organizaciones sectoriales: trabajadores, empresarios, estudiantes, sectores populares, movimientos sociales, Iglesia. Tiene que ver con una estructuración defensiva con acompañamiento del gobierno ­provincial.

“Y ahí se escucha mucho la voz de quienes votaron por Milei, los que te cuentan: ‘Yo voté por él, pero me está queriendo cobrar la universidad, no me alcanza el sueldo, perdí el trabajo, a mi viejo jubilado le quitaron las medicinas gratuitas’. Hay movilizaciones. Y cada protesta sectorial tiene el apoyo de muchos otros sectores, hasta de los pequeños empresarios, que acompañan. Se está armando la confluencia de las luchas.”

–¿Y en el resto del país?

–Bueno, en ninguna de las 23 provincias de Argentina hay un gobernador de la fuerza de Milei. Gobernadores que se oponen, denuncian, reclaman los recursos que les corresponden y les niegan somos como mucho seis.

–¿Algún tipo de frente, de coalición para algún día volver a ­gobernar?

–Es prematuro hablar de un frente electoral. Los peronistas gobernábamos nueve provincias y ahora sólo seis. Además, en este tránsito, no es fácil caracterizar a Milei: es mutante, expulsa, atrae, cambia de idea, no cumple lo que dice. ¿Cómo lo va entendiendo el pueblo? En el lomo, por los golpes que recibe, por el daño que le hace.