E

s necesario hacer estruendo, o todos podrían escuchar el estertor de la Liga Mx… ¡Vaya que hubo barullo!: Con su estilo grotesco y sobreactuado, Javier Chicharito Hernández despotricó contra la prensa en sus redes sociales. Luego, Roberto Piojo Alvarado, temerario, decidió ir más lejos y detonó un cohetón contra los periodistas que esperaban una conferencia; además, alguien filtró la especie de que el técnico Fernando Gago estaba por botar a las Chivas para irse al Boca Juniors. Y se hizo una bola de nieve.

Llovieron rechiflas y mentadas de madre contra Gago por los pasillos del estadio Akron. La enardecida afición, sintiéndose des

El que es perico donde quiera es verde. Las Águilas se deslavan y debajo queda un pichón. ¡Sufren!, no se hallan en el estadio Azul, y la directiva, mientras remodela el Azteca, piensa convertirlas en nómadas, un equipo lastimero, errante... Una prueba rotunda de que la multipropiedad es nefasta: Puebla, León, Pachuca, Querétaro, Mazatlán y Santos son coleros… En medio de este panorama desolador desentonan unos Pumas que intentan afianzarse en zona de play in. Y no se diga La Máquina, que marcha impertérrita, sólida en la cima, como si fuera de otra Liga.

Para el sábado el Tri se dará un festín en el estadio Cuauhtémoc. El viernes arribará la plantilla del Valencia, equipo que en la Liga de España es el peor de los peores y está amenazado de descenso. Llegará sin sus seleccionados (cinco bajas), los jugadores estarán maltrechos, con los músculos entumidos tras un agotador viaje de 24 horas. Casi sin tiempo de recuperación se presentará en plan de víctima al juego amistoso. “¡Partido molero… No sirve para nada!”, vociferó Ricardo Tuca Ferretti… Exacto, la gente lo sabe y la demanda de boletos es pobre. Que den entrada libre.

La lista de convocados de Javier Vasco Aguirre tampoco ayuda; está lejos de ser un imán de taquilla. El estratega adora integrar naturalizados intrascendentes; lo hizo con Gabriel Caballero (2002) y Guillermo Franco (2010), ahora cita a Germán Berterame, aunque viva horas bajas… Le interesó un tal Obed Vargas, quien milita en el Seattle Sounders, es decir, ya acató la línea de Juan Carlos Bomba Rodríguez: anticiparse a la selección de Estados Unidos respecto a cualquier jugador… ya luego se averiguará si funciona.