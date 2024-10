L

ogros y beneficios al margen, euforias y agradecimientos aparte, México sigue siendo una comunidad ensombrecida por la acumulación de inseguridad, de muertes violentas, de miles de desaparecidos y de otros miles de cadáveres sin identificar, lo que se traduce en demasiados duelos insuficientemente elaborados, en indignación sorda y en un dolor múltiple: la pérdida propiamente, la incertidumbre del paradero –muerte cotidiana de los deudos– y la impotencia para obtener justicia, hoy acentuada por el arrogante paro del Poder Judicial.

No somos iguales , gustaba de repetir el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanta oportunidad tenía; sin embargo, en materia de seguridad o, si se prefiere, de operatividad de las fuerzas del orden –Ejército, Marina, Guardia Nacional y las corporaciones y policías que se acumulen–, éstas no mostraron un eficiente y puntual desempeño que permitiera a la ciudadanía confiar en dichas fuerzas, cuyos abrazos por orden superior, lejos de disuadir a la delincuencia y disminuir sus acciones, la estimularon. Del narcotráfico, ni hablar.