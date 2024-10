H

ubo buena química en la primera conversación telefónica –en inglés, sin traductores de por medio– que tuvieron Claudia Sheinbaum y Joe Biden. Después de felicitarla por su triunfo electoral, el presidente de Estados Unidos escribió en X lo que le dijo en directo a la Presidenta de México: Espero continuar con esta sólida y colaborativa asociación que promoverá la prosperidad y la seguridad en ambos países . No se descarta una visita de Claudia al país del norte después de la elección del 5 de noviembre, en la que los estadunidenses elegirán entre Kamala Harris y Donald Trump. La cordial conversación Sheinbaum-Biden se vio favorecida por la influencia de la primera dama, Jill Biden, quien trajo la representación de su esposo a la toma de posesión. Desde que llegó al aeropuerto Felipe Ángeles, de Zumpango, donde fue recibida por el canciller Juan Ramón de la Fuente, la señora Biden estuvo rodeada de atenciones, se fue encantada. Debe haber platicado maravillas de la culta presidenta mexicana a la hora del desayuno en la Casa Blanca.

La carreta delante de los caballos

Con riesgo de provocar la furia de algunos diré lo que se comenta en ciertos círculos dentro y fuera del gobierno: fue un error presionar al Congreso para que aprobara con tanta premura la reforma judicial. Pusieron la carreta delante de los caballos, como se dice por ahí. Debieron haber tramitado primero las iniciativas no conflictivas del plan C y dejar al último la judicial, el yunazo tuvo todo menos elegancia. No calcularon la resistencia del personal de los juzgados. Le dieron armas al “ gang de los ocho” ministros de la Suprema Corte para armar un galimatías jurídico que no está dejando correr a la carreta. No se trata de un golpe de Estado , sino de un golpe aguado , como Claudia dijo con sarcasmo. Están tratando de aguar un cambio que mandataron los ciudadanos durante la campaña electoral. Quieren hacerse las víctimas. Quieren llamar la atención internacional sobre la supuesta tiranía que existe en México. No quieren perder el poder político, sobre todo.

Alito, el tercer satélite

De las pocas ocasiones que los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez votan en el sentido correcto –impedir la relección de Alito Moreno en el PRI– y sus tres colegas les dieron un golpe bajo –Mónica Soto y los Felipes de la Mata y Fuentes Barrera–. Revirtieron el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que preside la sonorense Guadalupe Taddei. ¿Qué sigue? El Tribunal confirmó a Alito como líder del PRI, el fuero de senador ya lo había puesto a salvo de asuntos penales. Al parecer está en vías de convertirse en el tercer partido satélite de Morena –los otros dos son el Verde y el PT– en reciprocidad a que le salvaron el pellejo.