Sigue trabajando a pesar de los peligros. No poder regresar a casa es lo peor que se siente cada día. Nuestra casa está a pocos kilómetros de distancia, y sin embargo no puedo volver , dice en un mensaje de voz enviado a The Independent, en el que asoma el dolor que siente.

Ziad siente que no tiene nada por qué vivir, excepto su trabajo. “No tengo casa ni refugio, y pocos familiares. Esto me ha puesto a trabajar toda la semana, siempre en la ambulancia, 24 horas al día.

Esta es una gran tragedia y un obstáculo que enfrentamos a menudo. Los heridos están vivos, pero mueren bajo los escombros porque no podemos sacarlos. Nos sentamos y lloramos. Queremos ayudar, pero a veces no es posible.

Gaza es el lugar más letal del mundo para ejercer el periodismo. Israel ha negado repetidas veces atacar a trabajadores de los medios, pero la organización Reporteros sin Fronteras informa que, desde octubre de 2023, más de 130 periodistas han perecido por causa de las fuerzas israelíes en Gaza, al menos 32 mientras trabajaban.

El Comité para la Protección de Periodistas afirma que el número es tan alto, que más periodistas perecieron en Gaza en las últimas 10 semanas de 2023 que todos los muertos en un solo país en un año entero.

Nedal sigue trabajando a pesar de los riesgos. Relata que, la vez anterior que salió de la llamada zona humanitaria, hace dos meses, se escucharon drones israelíes en lo alto. Las balas penetraron las tiendas y docenas de personas resultaron heridas. Muchas murieron en la zona, que de pronto quedó cerca del área de la operación israelí, pero no hubo órdenes de evacuar. Nos obligaron a huir sin poder llevar nada . Afirma que vio escenas de dolor, fatiga, miedo , en las que la mayoría de las personas corrían sin llevar sus pertenencias.

Las calles estaban atestadas; muchos esperaban un coche o una carreta tirada por burros. Yo subí al auto, pero tuve que bajar y seguir a pie con mi familia, porque era más rápido. No había combustible. La gente salía a las calles sin saber adónde ir . Cuando al fin terminó la operación, vio que las tiendas estaban llenas de orificios de bala, y les habían robado algunas de sus pertenencias. “En esta guerra hemos perdido muchos familiares, vecinos y amigos.

Otro problema importante es la escasez de alimentos y agua. El precio de la comida es exorbitante. Las verduras son ahora 10 veces más caras que antes de la guerra. Un kilo de tomates llega a casi 10 dólares. Los precios son inestables.

Pese a todo esto, Nedal sigue informando desde su tienda. Sólo sueño en volver a casa. No tengo palabras para expresar el dolor que sentimos.

Llegamos exhaustos al hospital, y a trabajar

El doctor Musa AbuJarad es un pediatra que se vio obligado a huir del norte de Gaza cuando se acabó la comida y los bombardeos se intensificaron. Más tarde escapó del hospital Al Najjar, en Rafah, cuando las fuerzas israelíes tomaron el control del área. Ha tenido que ayudar a realizar cirugías sin anestésico, por la carencia de suministros.

Casi todos los días, el doctor AbuJarad y sus colegas enfrentan dilemas imposibles: salvar la vida de un paciente moribundo con frecuencia requiere realizar cirugías sin anestesia.

También tienen que decidir a cuál de un grupo de pacientes heridos atender, pues nunca hay suministros suficientes para ayudar a todos. Cuando sopesas si la probabilidad de sobrevivir de un paciente es mayor que la de otro, simplemente tienes que enfrentarlo , dice con tristeza.

Al empezar la guerra, el doctor AbuJarad era pediatra en el hospital Kamal Adwan, en el norte de la ciudad de Gaza, pero se trasladó al sur después de sobrevivir con apenas un poco de pan cada día.

Huimos al sur, escapando de la muerte y buscando sobrevivir y encontrar mejores condiciones y comida , relata. Describe ese traslado como uno de los momentos más terribles de la guerra. Algunos de sus colegas fueron detenidos por las fuerzas israelíes en el camino; no tiene idea de qué les ocurrió. Otros perecieron en ataques.

“No sabíamos si nos disparaban a nosotros o a alguien más. No sabíamos si nos apresarían o no. Incluso quienes fueron capturados por los israelíes frente a nosotros… aún no sabemos qué fue de ellos. ¿Están vivos? ¿Presos? No tenemos idea”, expresa.

La OMS estima que por lo menos 214 médicos han sido detenidos por las fuerzas israelíes mientras estaban en funciones desde el principio de la guerra, y se ignora el paradero de muchos. Israel ha acusado a los militantes de Hamas de utilizar hospitales como bases militares o puestos de mando, afirmación que el ministerio palestino de Salud niega con vehemencia y es refutada por organizaciones internacionales de ayuda y de derechos humanos.

La mitad de los hospitales de Gaza sólo funcionan en parte, lo que añade inmensa presión a los médicos. AbuJarad se trasladó a Rafah, en la frontera sur, cerca de Egipto, adonde cientos de miles de palestinos también habían huido. En el hospital Al Najjar trató de atender a un número interminable de pacientes procedentes de toda la franja, en tanto se agotaban los suministros médicos y los alimentos. Trabajábamos casi 24 horas al día , refiere.

Uno está atenido a su suerte. El camino es difícil; uno llega al hospital exhausto, y a trabajar de inmediato , señala. No hay suficientes medicamentos, en especial analgésicos. Nuestra gente vive en condiciones difíciles, que no se pueden describir .

