Lunes 7 de octubre de 2024, p. 8

San Pascualito Rey estrenó su sexto álbum de estudio, Dark guapachoso, y presentó su video del tema Necesito una compañera, de Los Bukis, protagonizado por el artista seminal Jaime López.

Pascual Reyes, creador de la agrupación que lleva el diminutivo de su nombre y su apellido en singular, dijo: “No hay muchas versiones de este hitazo, quedaba muy bien con el concepto del disco, y la reconocí cuando me di cuenta de que es una canción que siempre he escuchado. La hicimos nuestra para que las nuevas generaciones conecten y sus seguidores puedan disfrutarla”.

Añadió: Lo más curioso es que la canción fue maqueteada en la pandemia; no tenía tanto sentido como cuando empecé a escribir el resto de los temas, que incluyen conflictos de relaciones personales, fin de ciclos, despedidas, canciones para mi hija y mi padre, así como sobre la transformación y desarrollo espiritual que he tenido en estos últimos años y que me ha cambiado la vida .

Dark guapachoso tiene nueve temas inéditos que invocan el sonido del género creado por ellos, por lo que le pusieron ese nombre al disco, pues por más góticos que seamos, todos tenemos un bailador dentro de nosotros .

Este focus track es la carta de presentación perfecta del álbum, ya que consolida dicho género inventado. “Dark guapachoso, sin duda, es un retrato de mi vida en estos últimos años. Después de varios meses de bloqueo creativo, me di cuenta de que no podía concretar canciones porque no estaba siendo honesto conmigo, no estaba escribiendo de lo que vivía o sentía, tal vez por negación o por temor a enfrentar la realidad. En cuanto me di a la tarea de poner en palabras lo que estaba pasando, las canciones empezaron a aflorar sin trabajo. Prácticamente se escribieron solas. El disco empezó a tomar un rumbo distinto”.