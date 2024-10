La también productora ha grabado más de 10 discos. En 2023 lanzó su reciente producción, Aire, bajo el sello Sunnyside Records. Con la participación de la orquesta The Knights e invitados especiales, como el cantautor brasileño Dori Caymmi y la trompetista Ingrid Jensen, fue presentado por Carnegie Hall City Wide Concerts en Nueva York.

Con Eugenia León he tenido muchos cruces de camino a lo largo de mi carrera. Hemos compartido escenario en múltiples ocasiones, pues la admiro y quiero muchísimo; es muy lindo que sea parte de esta celebración , dijo la cantante.

“Siempre que me presento en México interpreto temas de la producción en turno. El presente es un buen momento para hacer un recorrido de las canciones de todos mis álbumes; hicimos una selección exclusiva para la Sala Nezahualcóyotl. Fue difícil, pero lo logramos.

“Estoy celebrando 25 años de mi discografía, y el miércoles es el gran inicio. Qué mejor que sea en la ciudad donde nací. El concierto será una fiesta y sólo cobrará sentido con la compañía del público. La Sala Nezahualcóyotl me encanta, es parte del centro educativo más importante de Latinoamérica; además, suena precioso y fue donde el año pasado presenté mi disco Aire.

Magos Herrera prepara su primera ópera, comisionada por el MET de Nueva York, inspirada en el poema Primero sueño , de Sor Juana Inés de la Cruz, pieza en colaboración con la compositora italoestadunidense Paola Prestini .

“El próximo año estrenaré mi primera ópera en Nueva York. Nunca había escrito algo así. Fue un reto muy grande entender el proceso respectivo y elaborar el libreto. Ese poema es muy complejo y barroco. Hicimos un resumen para rescatar lo esencial y hacerlo más legible para los públicos contemporáneos, así como para que fuera de duración de una hora y media. Me tomó cerca de un año y medio estudiar y trabajar con asesores mexicanos que son especialistas en el tema.

Entendimos que el poema va de la mano con la posibilidad de soñar; también conocimos la increíble sed de conocimiento que tuvo Sor Juana Inés de la Cruz; su pasión por saberlo todo es parte de lo que se trata esta obra, es una invitación para honrar a todas las mujeres que han estado antes de nosotras y que abrieron paso para lograr una igualdad de género , declaró.

La productora mexicana también se desempeña como portavoz de la Organización de Naciones Unidas dentro de la campaña Únete, para poner fin a la violencia contra las mujeres; además, en el programa He For She, del mismo organismo, es promotora de la igualdad de género.

“Tener una mujer Presidenta me parece muy afortunado. Hay varios puestos gubernamentales importantes liderados por mujeres. Esto es una gran inspiración para cualquier mujer, el hecho de que una niña puede soñar a ser Presidenta me parece muy importante.

“A lo largo del próximo año continuaré con mis presentaciones por los 25 años de mi discografía, además lanzaré un documental sobre el disco que publiqué durante el aislamiento por covid-19; se titula Con Alma.

La cinta, también incluye un concierto en el corazón de Naciones Unidas en Nueva York, donde hay una historia muy bella de resiliencia y música. Fue dirigido por Pedro Gonzalo González Rubio y Marta Ferrer , finalizó Magos Herrera.

El concierto del próximo miércoles forma parte de las actividades del Festival Cultural UNAM, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario, hasta el 13 de este mes.